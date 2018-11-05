Seyahatin en güzel hali: Köpeklerle kamp

Amerikalı bir doğa ve hayvanseverin açtığı 'Köpeklerle Kamp' Instagram hesabı, insanlara köpekleriyle tatile çıkmaları için ilham veriyor.

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Ryan Carter köpeği Cooper’la geçirdiği zamanı yetersiz bulan ve daha farklı şeyler yapmak isteyen bir gezgin.

Nashville, Tennesseeli olan Carter seyahatlerine köpeğini de dahil ederek, beraber kamplara gitmeye başladı.

Ve bunun aslında hiç de zor olmadığının herkese göstermek için Köpeklerle Kamp (Camping With Dogs) hesabını kurdu.

Amacı kendi deyimiyle “Bütün dünyaya köpekleriyle kamp yapmaları için ilham vermek.”

Carter’ın açtığı “campingwithdogs” hesabı ise çoktan fenomen haline geldi bile.

Dünyanın her yerinden insanlar, köpekleriyle çıktıkları kamplardan fotoğraflarını bu hesaba gönderiyor.

Köpek dostu insanların oluşturduğu bir ekip, son iki yıldır her Eylül ayında ABD genelinde ‘Ulusal Köpeklerle Kamp Günü’nü gerçekleştiriyor.

Kurucu Carter, “Bu günü, son adımımıza kadar hep yanımızda olan kadim dostlarımıza minnetimizi göstermek için kutluyoruz ve kutlamaya devam edeceğiz.” diyor.

Her gün içinizi ısıtacak fotoğraflara bakmak istiyorsanız, hesabı buradan takip edebilirsiniz.