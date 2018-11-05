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Seyahatin en güzel hali: Köpeklerle kamp
Seyahatin en güzel hali: Köpeklerle kamp
Amerikalı bir doğa ve hayvanseverin açtığı 'Köpeklerle Kamp' Instagram hesabı, insanlara köpekleriyle tatile çıkmaları için ilham veriyor.
Seyahat 5 Kasım 2018 - 09:30

Ryan Carter köpeği Cooper’la geçirdiği zamanı yetersiz bulan ve daha farklı şeyler yapmak isteyen bir gezgin.

kamp1Nashville, Tennesseeli olan Carter seyahatlerine köpeğini de dahil ederek, beraber kamplara gitmeye başladı.

kamp2Ve bunun aslında hiç de zor olmadığının herkese göstermek için Köpeklerle Kamp (Camping With Dogs) hesabını kurdu.

kamp3Amacı kendi deyimiyle “Bütün dünyaya köpekleriyle kamp yapmaları için ilham vermek.”

kamp4Carter’ın açtığı “campingwithdogs” hesabı ise çoktan fenomen haline geldi bile.

kamp5Dünyanın her yerinden insanlar, köpekleriyle çıktıkları kamplardan fotoğraflarını bu hesaba gönderiyor.

kamp6Köpek dostu insanların oluşturduğu bir ekip, son iki yıldır her Eylül ayında ABD genelinde ‘Ulusal Köpeklerle Kamp Günü’nü gerçekleştiriyor.

kamp7Kurucu Carter, “Bu günü, son adımımıza kadar hep yanımızda olan kadim dostlarımıza minnetimizi göstermek için kutluyoruz ve kutlamaya devam edeceğiz.” diyor.

kamp8Her gün içinizi ısıtacak fotoğraflara bakmak istiyorsanız, hesabı buradan takip edebilirsiniz.

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Son güncelleme: 09:56 - 05.11.2018

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