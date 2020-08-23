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Sıcak hava balonları, 159 gün sonra Kapadokya semalarında
Sıcak hava balonları, 159 gün sonra Kapadokya semalarında
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, corona virüsü tedbirleri kapsamında, Mart ayında geçici olarak durdurulan sıcak hava balonu uçuşları, 159 gün sonra yeniden yapılmaya başlandı.
Seyahat 23 Ağustos 2020 - 10:03

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya bölgesinde 17 Mart’ta geçici olarak durdurulan sıcak hava balonu turları, bugün sabahın ilk saatlerinde yeniden başlatıldı.

Bu kapsamda 159 gün sonra sıcak hava balonuna binmek isteyen yerli ve yabancı turistler, otellerinden alındı. Araçlara binişi sırasında ateşleri ölçülen turistler, Göreme beldesindeki balon kalkış alanına getirildi.

Sıcak hava balonlarına binen turistlerin maskelerini taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi. Sıcak hava balonlarına binen yerli ve yabancı turistler, Kapadokya semalarında dolaştı.

Turistler, yaklaşık 1,5 saat süren seyahatte peribacaları ve ören yerlerini görme imkanı buldu.  DHA

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