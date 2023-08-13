Sıcaktan bunalan Perşembe Yaylası’nda serinliyor

Karadeniz'in doğa harikası menderesleriyle bilinen Ordu'nun Perşembe Yaylası'nı, her mevsim olduğu gibi yazın da hem yöre halkı hem de yerli ve yabancı turistler tercih ediyor.

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Aybastı ilçesindeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor. Özellikle sıcakların etkili olduğu bugünlerde yayla, sisli ve serin havasıyla rahat bir ortam sunuyor.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşanlar, doğada piknik yapıyor, menderes manzarası eşliğinde fotoğraf çektiriyor. Doğaseverler, yayılan koyun sürülerinin güzel görüntüler oluşturduğu yaylada yöresel ürünlerin satışının yapıldığı pazardan alışveriş yapıyor.

İngiltere’de yaşayan Mehmet Dağaşan, aslen Malatyalı olduğunu ve asker arkadaşıyla Karadeniz turu yaptıklarını söyledi. Perşembe Yaylası’nın çok güzel ve harika bir doğaya sahip olduğunu belirten Dağaşan, “Şehir merkezindeki insanların kıskandığını düşünüyorum çünkü burada hava gayet güzel” dedi.

Dağaşan’ın İzmir’de yaşayan arkadaşı Yaşar Şen ise yaylada serin hava dolayısıyla hırka giydiklerini ifade ederek, “İzmir’den memleketime geldim. İzmir’de bu doğa şartlarını bulamıyorsun. Şu doğayı nerede bulabilirsin?” diye konuştu.

“BURASI CENNET GİBİ”

Ziyaretçilerden Kemal Perişan da temiz havası ve doğal ürünleri dolayısıyla ailesiyle yaylaya geldiğini anlatarak, “Hava sıcak, şehir merkezlerinde durulmuyor. Burası biraz daha serin oluyor. Burada gece de kalabiliyorsun” ifadelerini kullandı.

Kuveyt’ten Türkiye’ye yakınlarıyla seyahat eden Abdullah Aldehany de Trabzon, İstanbul ve Bursa’yı gezdiklerini dile getirerek, “Burası cennet gibi maşallah. Hava güzel, her şey güzel” şeklinde konuştu.

Samsun Terme’den ailesiyle yola çıkarak yaylaya gelen Seda Özcan da Perşembe Yaylası’na ilk defa gördüğünü söyledi. Özcan, şehirde sıcaktan bunaldıkların ifade ederek, şunları anlattı:

“Bugün gelmemiz gayet iyi oldu. Biraz sisli bir hava var ama çıkarken gayet hava açıktı, etrafı biraz görebildik. Şimdi gayet güzel. İlk çarşısına uğradık, biraz pazarını gezdik, gayet güzeldi. Doğası, yeşili gayet güzel, memnun kaldık. Burada her taraf yemyeşil. Havası güzel, gerçekten serinletici bir havası var. Tabii ki tatil bölgelerine tercih oluyor ama insanlar artık sıcaktan bunaldıkça buralara kaçmaya başladı. Herkese tavsiye ediyorum, buralar gayet serin.” (AA)