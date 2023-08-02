Sinop plajları Akdeniz ve Ege’yi aratmıyor

Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Sinop, güney yönünde bulunan güvenli plajlarıyla yaz sezonunda çok sayıda tatilciyi ağırlıyor.

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Tarihi ve doğasıyla adından söz ettiren Sinop, konaklayan turistlerin yanı sıra günübirlik tatilcilerin de uğrak noktası.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, Sinop’un temiz ve uzun sahilleri, tarihi mekanları ve tabiat parklarıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çektiğini söyledi.

Şehrin yaz aylarında önemli sayıda ziyaretçi ağırladığını belirten Süren, geçen yıl 1,5 milyon turist geldiğini, bu yıl da 2 milyon turist beklediklerini vurguladı.

Süren, “Karadeniz’de denize girilecek yer olarak, sahili, güneşi, kumu ve doğal güzelliğiyle Sinop olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Bizim artık küresel ısınmayla birlikte güney sahilleri ile ısı noktasında çok farkımız kalmadı” dedi.

Sinop’un denizle özdeşleşmiş bir kent olduğunu ifade eden Süren, şunları kaydetti:

“Antik dönemden bu yana hem ticari, hem de denizcilik boyutuyla anılmış Sinop’un 170 kilometreye yakın bir kısmı kumsal ve plajlardan oluşuyor. Sinop merkez olmak üzere, Gerze, Ayancık ve Türkeli ilçeleri de deniz turizmi açısından önemli bir sahil potansiyeline sahip. Merkezde Karakum sahilleri bu kapsamda temizliği, doğallığı ve kumuyla önemli plajların başında geliyor. Sinop Karadeniz’e doğru uzanan büyük bir yarımada.”

Şehirde iç limanların rüzgar almadığını, bunun yanı sıra rip akıntısına kapalı güvenli plajların yer aldığını dile getiren Süren, “Sinop, birinci derecede deniz turizminde önemli bir etken ve tercih nedeni. Deniz turizminde Sinop olarak oldukça iyi yol aldık. İç limandaki plajlarda, parkur alanları belirlenmiş çeşitli etkinliklerle birlikte muz, kano, jet ski gibi deniz turizmi araçlarından yararlanarak deniz sporları da yapılabiliyor” ifadelerini kullandı. (AA)