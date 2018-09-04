Sırbistan gezilecek yerler… Renkli gece hayatı ve doğal güzellikleri ile Sırbistan gezi rehberi…

Roma, Bizans, Osmanlı, Türk ve Avusturya-Macaristan izlerini taşıyan Sırbistan, Avrupa medeniyetlerinin kavşağında yer alan önemli bir ülkedir. Yugoslavya'dan 2006 yılında ayrılan Sırbistan, Türkiye'ye yakınlığı, tarihi dokusu ve vizesiz olması sebebiyle seyahat için çok tercih edilen ülkelerden biri. Şimdi, Sırbistan'ın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını tanıyalım...

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Sırbistan; doğuda Romanya ve Bulgaristan, batıda Bosna-Hersek, Karadağ ve Hırvatistan, kuzeyde Macaristan, güneyse ise Makedonya ve Arnavutluk ile komşu. Kültürel ve tarihi yapılarının yanı sıra doğal güzellikleri ve renkli gece hayatıyla da adından söz ettiren Sırbistan’ın gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik…

SIRBİSTAN GEZİLECEK YERLER

BELGRAD / AZİZ SAVA KATEDRALİ

12.000 kişilik kapasitesiyle dünyanın en büyük Ortodoks kiliselerinden biri olarak görülen Aziz Sava Katedrali'nin inşası 1894 yılında başladı. İnşaat devam ederken İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla katedralin yapımı yarım kaldı. Günümüzde hala tamamlanamayan noktaları bulunan bu katedral, yaklaşık 10 bin kişilik kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük on katedrali arasında yer alıyor.

BELGRAD / KALEMEGDAN

Belgrad’ın Osmanlı hakimiyetinde olduğu yıllarda “kale” ve “meydan” kelimelerinin birleşiminden “Kalemeydan” ismi verilen bölge, günümüzde “Kalemegdan” olarak anılıyor. Knez Mihaliova Caddesi’nin sonunda yer alan bölgede, 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın fethettiği kalenin yanı sıra müzeler, anıtlar, parklar bulunuyor.

BELGRAD / KNEZ MIHALIOVA CADDESİ

Belgrad'ın araç trafiğine kapalı en ünlü alışveriş caddesi olan Knez Mihaiova Caddesi, yol boyunca uzanan kafeleri, restoranları ve alışveriş dükkânları ile kıpır kıpır bir yer. Sırbistan Prensi III. Mihailo'nun adını taşıyan bu cadde, Cumhuriyet Meydanı'ndan Kalemegdan'a kadar uzuyor.

BELGRAD / CUMHURİYET MEYDANI

Kentin en merkezi ve en kalabalık noktası olan Cumhuriyet Meydanı, Sırpçasıyla “Trg Republike”, Belgrad'ın günlük yaşamını ve koşuşturmasını en iyi hissedebileceğiniz yerlerden biri. Meydan, şehrin en dikkat çekici devlet binalarından olan Ulusal Müze ve Devlet Tiyatrosu ile Sırp Prensi III. Mihailo'nun ünlü atlı heykeline de ev sahipliği yapıyor.

BELGRAD / NIKOLA TESLA MÜZESİ

“Eğer nefretiniz elektriğe dönüştürülebilseydi bütün dünya aydınlanırdı.” sözünün sahibi Sırp asıllı bilim adamı Nikola Tesla'nın hayatına dair ilginç detayları öğrenebileceğiniz müze. Tesla'nın hayatımızın merkezini oluşturan kablosuz cihazlar, cep telefonları, radarlar, radyo, uzaktan kumanda olmak üzere birçok cihazını, döneminin ilerisinde olduğunu kanıtlayan bir çok eserlerini görme şansı elde edebilirsiniz. Müze Nikola Tesla'nın kişisel mirasını ve icatlarını koruyan önemli bir bilim ve kültür kurumudur. Tesla'nın arşivini, Tesla'nın kişisel kütüphanesini oluşturan kitap, dergi ve gazeteleri, Tesla'nın kişisel sanat koleksiyonunu da görebileceğiniz müzenin üçüncü odasında, mermer kaidede Tesla'nın küllerini muhafaza eden bir semaver bulunuyor. Ölümünden sonra Tesla'nın naaşı yakıldı ve külleri 1957 yılında Belgrad'a getirildi.

KRALJEVO / STUDENICA MANASTIRI

12. yüzyılın sonlarında, Nemanjiç hanedanlığının kurucusu olan ünlü Sırp hükümdar Stefan Nemanja tarafından inşa edildi. Dini işlevlerin yanı sıra, manastır ortaçağ Sırp devletinin bir kültür ve tıp merkezi ve hanedanlığın mozolesiydi. Manastır, Batı Romanesk ve Doğu Bizans geleneğinin etkisini birleştiren “Raska okulu” olarak bilinen belirli bir mimarlık tarzında inşa edilmiştir. Studenica manastırındaki Saint Marry kilisesinin Romanesk tarzı dekorasyonu, Sırp Ortaçağ sanatının en zengin programatik ve stilistik eserlerinden birini temsil etmektedir. Kiliseler içindeki freskler, ortaçağın en güzel portreleri ve Bizans sanatının ana parçaları olarak kabul edilir. UNESCO, büyük önemi ve sıra dışı güzelliği nedeniyle 1986’da Studenica manastırını Dünya Kültür Mirası Listesi’ne yerleştirmiştir.

NOVİ SAD / VOJVODINA MÜZESİ

Vojvodina Müzesi, ülkenin en büyük sanat ve doğal tarih müzelerinden. 1947 yılında ziyarete açılan Bünyesinde 50 bin cildi aşkın kitap bulunan görkemli bir kütüphanenin de yer aldığı Vojvodina Müzesi, bölgedeki kültürel mirasın görülebileceği en etkileyici sanat mekânlarından biri.

SUBOTICA / LIBERTY MEYDANI

Liberty Meydanı, Subotica şehrinin en hareketli ve kalabalık noktalarından biri. Yıl boyunca düzenlenen pek çok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapan bu meydanda, 1912 yılında inşa edilen Belediye Sarayı da yer alıyor. Çevresini saran tarihi binalarla hoş bir atmosfere sahip olan Liberty Meydanı'nda çeşitli pazarlar da kuruluyor.