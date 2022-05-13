Sis bulutları Kirkor Dağı’nda güzel görüntüler oluşturdu

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Kirkor Dağı'nın sis bulutlarıyla kaplanan görüntüsü görsel şölen oluşturdu.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde son birkaç gündür etkili olan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Aniden bastıran yağış sonrasında ise zaman zaman sis bulutları etkili oluyor.

Benekli köyündeki Kirkor Dağı yağmur sonrasında bulutlarla kaplandı.



Kısa süre içinde yarıya kadar dev bir bulut kütlesiyle kaplanan dağ, görüntüsüyle görsel bir şölen sundu.

Havadan da görüntülenen dağ, yağış sonrası oluşan bulutlu manzarasıyla adeta seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturdu. (İHA)

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