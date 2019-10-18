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Sisler içindeki terk edilmiş köy
Sisler içindeki terk edilmiş köy
Macaristan'daki terk edilmiş balıkçı köyü Szödliget, üzerine sis çökmüş haliyle masallardan fırlamış gibi duruyor. 
Seyahat 18 Ekim 2019 - 10:45

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Szödliget köyü masallara ilham olmak için ortaya çıkmış gibi.

k2Bu terk edilmiş eski balıkçı köyünü Slovakyalı fotoğrafçı Viktor Egyed birkaç sene önce keşfetmiş.

k3İlk ziyaretinde mevsim fotoğraf çekmeye pek elverişli olmayınca bir kaç sene sonra Szödliget’i bir daha ziyaret etmiş ve sisler içinde bir göl manzarasıyla karşılaşmış.

k4Üçgen çatılı tahta kulübeleriyle terk edilmiş sisler içindeki bu balıkçı köyü kendine has ve benzersiz bir atmosfere sahip.

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Egyed köy hakkında “Hayatın karmaşasından biraz olsun kaçmak isteyenler için burası cennet gibi bir yer.” diyor.

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Cam gibi bir gölün etrafına yerleşmiş kulübelerin, sisler içinde sazlıkların arasından yükselen ağaçların olduğu bu olağanüstü köy, şehirde yaşayanlar için gerçeklikten uzak ve büyülü bir yer olarak görülüyor.

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