Sivas’ın ‘doğal akvaryumu’ Gökpınar Gölü

Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Gökpınar Gölü, su altındaki birbirinden güzel flora ve faunasıyla adeta doğal akvaryumu andırıyor.

Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği 15 metreyi bulan turkuaz rengi göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Su altı sporlarıyla uğraşanların tercih ettiği gölde, son yıllarda sık sık irtifa dalışları gerçekleştiriliyor.

Yaz aylarında binlerce kişinin ziyaret ettiği göl, 1500 rakımda bulunuyor. Gölün en derin noktası olan 15 metrelik derinlikte bile yüzen balıkları görmenin mümkün olduğu berraklıkta bir suyu var.

Adeta bir akvaryumu andıran gölün temizliğinin ve berraklığının en büyük sebebi ise, hemen hemen her yerinde sürekli kaynayan suların olması.

Bir başka özelliği ise hem yaz aylarında, hem de kış aylarında suyun sıcaklığı hep 11 derecede kalıyor. Bu sebeple kış aylarındaki düşük sıcaklıklarda, bembeyaz bir örtünün içinde, üstünde buharlar tüten bir havuza dönüşüyor.

Gölde balık tutmak ve yüzmek yasak olsa da dalış yapmak serbest. Ancak yüksek rakımdan dolayı gölde 1 metrelik dalış denizdeki 3 metreye denk geliyor. Bu nedenle genellikle 2 yıldızlı dalgıçların dalışına izin veriliyor. Sivas, Malatya ve Kayseri'den AFAD ekipleri yüksek irtifa dalışları için burayı tercih ediyor.

Gökpınar Gölü'nden çıkan sular Gürün'de ilçe suyu olarak kullanılırken aynı zamanda tarım için de sulama suyu olarak kullanılıyor. Gürün çevresindeki balık üretim tesisleri de buradan çıkan sularla işletiliyor.

Malatya Havalimanı ile Gürün arası 124 kilometre, Sivas Havalimanı ise 157 kilometre uzaklıkta. Gölün çevresinde, muhteşem renkleri yukarıdan görebileceğiniz 350 kişilik kapasiteye sahip bir restoran, şu anda 4 odası bulunan bir otel, piknik yapmak isteyenler için 60 çardak bulunuyor. Kış aylarında kapalı olan mekanlar Mayıs ayında sezonu açıyor.