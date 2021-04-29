Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sivas’ın doğal Çin Seddi

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Gelenli köyü yakınlarındaki kayalıkları görenler, Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan Çin Seddi'ne benzetiyor. Bölge sakinleri, yer yer 60 metre yüksekliğe ulaşan ve 15 kilometre uzunluğundaki kayalıkların turizme kazandırılmasını istiyor.

Güncellenme: 15:04, 29/04/2021
Hayat HaberleriSeyahat
Sivas’ın doğal Çin Seddi

Sivas’ın İmranlı ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Gelenli köyünde nasıl ve ne şekilde oluştuğu bilinmeyen dev set, görenlerin ilgisini çekiyor.

Dağların ortasında oluşan ve ikiye ayıran bir görüntü veren kayalıklar Çin’in kuzeybatısı boyunca uzanan, dünyanın en uzun savunma duvarı olan ‘Çin Seddi’ni andırıyor.

15 kilometre uzunluğa sahip ve yer yer yüksekliği 50-60 metreye kadar çıkan kayalıklar bölgeyi ikiye ayıran bir görüntü veriyor. ‘Çin Seddi’ni anımsatan oluşum, kilometreler boyunca kıvrımlar şeklinde devam ediyor.

Meraklıların ilgisini çeken doğal Çin Seddi, drone ile havadan da görüntülendi.

Aralıklarla devam eden ve doğaseverlerin de ilgisini çeken kayalıklarda doğa yürüyüşleri gerçekleştiriliyor.

Bölge halkı ise bu doğal setin turizme kazandırılmasını istiyor. (İHA)

Çin drone Sivas
Yayınlanma Tarihi:15:01,