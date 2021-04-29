Sivas’ın doğal Çin Seddi

Sivas’ın İmranlı ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Gelenli köyünde nasıl ve ne şekilde oluştuğu bilinmeyen dev set, görenlerin ilgisini çekiyor.

Dağların ortasında oluşan ve ikiye ayıran bir görüntü veren kayalıklar Çin’in kuzeybatısı boyunca uzanan, dünyanın en uzun savunma duvarı olan ‘Çin Seddi’ni andırıyor.

15 kilometre uzunluğa sahip ve yer yer yüksekliği 50-60 metreye kadar çıkan kayalıklar bölgeyi ikiye ayıran bir görüntü veriyor. ‘Çin Seddi’ni anımsatan oluşum, kilometreler boyunca kıvrımlar şeklinde devam ediyor.

Meraklıların ilgisini çeken doğal Çin Seddi, drone ile havadan da görüntülendi.

Aralıklarla devam eden ve doğaseverlerin de ilgisini çeken kayalıklarda doğa yürüyüşleri gerçekleştiriliyor.

Bölge halkı ise bu doğal setin turizme kazandırılmasını istiyor. (İHA)