Six Senses’a ödül üzerine ödül yağdı

Six Senses Hotels Resorts Spas, dünya seyahat otoriteleri arasında olan Travel+Leisure Amerika edisyonu tarafından bu sene de “Dünyanın En İyi Otel Markası” seçilerek, birinciliği elden bırakmadı.

Sürdürülebilirlik, iyi yaşam ve bütünsel sağlık ilkeleriyle misafirlerine yalnızca keyifli bir tatil değil aynı zamanda doğayla, kendileriyle ve dünyayla yeniden bağ kurma deneyimini yaşatan Six Senses, prestijli seyahat dergilerinden Travel + Leisure Amerika okurlarının oylarıyla 2017 ve 2018 birinciliklerinin ardından bu yıl da, “Dünyanın En İyi Otel Markası” olarak seçildi. İlhamını doğadan alan Six Senses Hotels Resorts, böylelikle seyahat tutkunları tarafından Travel+Leisure'ın bu özel oylamasında aynı ödüle üç yıl üst üste layık görülmüş oldu. Marka, ödülün ardından başarısını; özverili çalışanlarının içten ve kusursuz servislerine, iyi bir yaşam anlayışıyla bütünleşen değerlerine ve her adımlarında onları takdir eden misafirlerine borçlu olduğunu bildirdi.

Six Senses Grubu'nun Türkiye'deki ilk yatırımı olarak ön plana çıkan Six Senses Kaplankaya’da geçtiğimiz Mart ayında ünlü Fransız seyahat dergisi Hotel & Lodge Magazine tarafından Fransa'da yapılan ödül töreninde Dünyanın En İyi Resort'u seçilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise İngiliz lüks yaşam stili dergisi LUX Life tarafından Türkiye'nin En Lüks Resort'u ödülüne sahip olmuştu.