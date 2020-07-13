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Sızır Şelalesi’nde yaz güzelliği
Sızır Şelalesi’nde yaz güzelliği
Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde bulunan Sızır Şelalesi, doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor.
Seyahat 13 Temmuz 2020 - 11:37

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Sızır Şelalesi, yaz mevsiminin gelmesiyle güzel bir görüntüye büründü.


Kent merkezine 135 kilometre uzaklıkta, Çat ormanları içerisinde, Göksu Çayı üzerinde bulunan Sızır Şelalesi, 4 mevsim doğal güzelliği ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Çevresindeki renkli bitki örtüsünün yanı sıra yaklaşık 20 metreden dökülen suyun görsel bir şölen sunduğu şelale, Sivas’ta yaşayanların yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Corona virüsü tedbirleri sonrası normalleşme sürecine girilmesiyle Sızır Şelalesi de yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Ziyaretçiler, şelalenin her mevsim ayrı bir güzelliği olduğunu belirterek, fırsat buldukça buraya gelerek doğa ile iç içe vakit geçirdiklerini söyledi. DHA

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