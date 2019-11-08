Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Sonbahar Denizli’de bir başka güzel
Sonbahar Denizli’de bir başka güzel
Sohbaharın kendisini hissettirdiği Denizli’de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Seyahat 8 Kasım 2019 - 14:52

Sonbaharın gelmesi ile Denizli'de ortaya çıkan manzaralar, izleyenleri kendisine hayran bırakıyor.

Kentin özellikle doğası dikkat çekerken, eski yapılar ile ağaçların birleşmesi izleyenleri mest ediyor.

Güney ilçesinde bulunan şelale özellikle hafta sonraları fotoğraf tutkunlarının değişilmez adresi oluyor.

Çal ilçesinde bulunan tarihi Hançalar Köprüsü de doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilk adresleri arasında yer alıyor.

Sonbaharın tüm renkleri Denizli'nin genelinde görülüyor.