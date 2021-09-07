Sonbaharın kamp için en iyi zaman olduğunu gösteren 10 sebep

Yazı yavaş yavaş geride bırakıyor olabiliriz fakat en iyi kamp sezonu belki de şimdi başlıyor. Sonbahar, sevdiğiniz insanlarla yürüyüşe çıkmak ve kamp ateşinin sıcaklığının tadını çıkarmak için yılın en iyi zamanlarından biridir. Yaz mevsiminin genellikle kampa gitmek için en popüler zaman olduğu söylenir. Ancak bu, kampa gitmenin tek zamanı olduğu anlamına gelmez. Sonbaharda kamp yapmanın inanılmaz bir deneyim olmasının nedenlerini birlikte inceleyelim.

Ayça ÇERKEZOĞLU

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1. Sonbahar yaprakları ve yeşilden dönmeye başlayan tüm doğa harika fotoğraflar çekmenize yardımcı olur. Zahmetsizce keyifli anlar kaydedebilir ve kampta yapılacak en iyi aktivitelerden birinin hakkını vermiş olursunuz.







2. Sonbaharda okullar açılır, işler yoğunlaşır ve yazın daha çok rağbet gören kamp alanları tenhalaşır. Bu da asıl amacı doğaya yaklaşmak olan kampçılığı çok daha keyifli hale getirir.

3. Havanın serinlemesiyle ne yazın kavurucu sıcağına ne de kışın dondurucu soğuğuna maruz kalırsınız. Ilık bir havada yürüyüş de çadırda uyku da çok daha konforlu hale gelir.





4. Sonbaharda böcekler ve sinekler azalırlar. Eğer kamp fikrine yeniyseniz ve çekincelerinizden biri sinekler ise, sonbaharda kamp yapmanız sizi oldukça rahat ettirir.



5. Geceleri ılıktan soğuğa yaklaşan bir havada kamp ateşi çok daha davetkar olacaktır. Yazın yapılan bir kampta kamp ateşi bunaltıcı bile olabilirken sonbaharda amacına daha uygun bir aktivite olur ve tadını daha çok çıkarırsınız.





6. Sonbaharda günlerin kısalmasıyla birlikte daha fazla yıldız daha erken görünür hale gelir ve onların gökyüzünde parıldadığını görme şansınız artar. Tabii sadece sonbaharda değil her mevsimde şehrin ışıklarından uzak bir bölgede gece yıldızları izlemek kampın her zaman en çekici yanlarından biridir.

7. Kış öncesinde güzel havanın tadının son bir kez çıkarmak için sonbaharda bir hafta sonu da olsa kamp yapmak önerilir. İster yalnız, ister sevdiklerinizle; az eşya, az teknoloji ve bol oksijen ile doğada keyifli bir aktivite şartlar ne olursa olsun kulağa çekici geliyor, siz ne dersiniz?

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