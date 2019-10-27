Sonbaharın tüm güzelliklerini barındıran Azdavay

Engebeli ve ormanlık 840 km2’lik bir yüzölçüme sahip ilçe, her mevsim farklı bir güzelliği yaşatıyor.

Sonbahar ile birlikte sarı ve kırmızının farklı tonlarına bürünen Azdavay ormanları görsel bir şölen yaşatıyor.

Bu güzelliği yaşamak isteyen başta doğa ve fotoğraf tutkunları olmak üzere binlerce kişi her sonbahar mevsiminde bölgeye akın ediyor.

Ormanlık alanların alçak bölümleri yapraklı bitki örtüsü bakımından oldukça zengin olan ilçenin % 64’ünü kaplayan ağaçlar bölgeyi oksijen deposuna dönüştürüyor.

Köknar, çam, ardıç, kayın, meşe, karaağaç, kavak, ıhlamur, gürgen, dişbudak, fındık, çınar, kızılağaç, söğüt ağaçlarının ağırlıklı olduğu bölgede maki türlerinden şimşir ve yabani kiraz da yaygın.