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Sosyal izolasyondayken en sevdiği seyahat fotoğraflarını evde yeniden çekti
Sosyal izolasyondayken en sevdiği seyahat fotoğraflarını evde yeniden çekti
Corona virüsü salgını nedeniyle dünya çapında seyahat imkansız hale geldi. Einar Mansurov da bir gezgin olarak salgın döneminde evden ayrılmadan seyahat fotoğraflarını yeniden yaratmaya karar verdi ve ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Seyahat 10 Nisan 2020 - 12:28

Rus gezgin Einar Mansurov, 10 yıldır süren dünya turuna tüm kıtaları ve 100’den fazla ülkeyi sığdıran bir isim.

Fotoğraf: Instagram

Çektiği fotoğraflarda kutup ayısı maskesi takan Einar, şu anda herkes gibi sosyal izolasyon kurallarına uyarak evde vakit geçiriyor.

Fotoğraf: Instagram

Mansurov şimdi izolasyon sebebiyle seyahat fotoğraflarını evinden çekmeye başladı.

Fotoğraf: Instagram

Evden hiç çıkmadan olağanüstü fotoğraflara imza atan Mansurov, sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

Fotoğraf: Instagram

Son güncelleme: 12:33 - 10.04.2020