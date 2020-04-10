Sosyal izolasyondayken en sevdiği seyahat fotoğraflarını evde yeniden çekti
Rus gezgin Einar Mansurov, 10 yıldır süren dünya turuna tüm kıtaları ve 100’den fazla ülkeyi sığdıran bir isim.
Çektiği fotoğraflarda kutup ayısı maskesi takan Einar, şu anda herkes gibi sosyal izolasyon kurallarına uyarak evde vakit geçiriyor.
Mansurov şimdi izolasyon sebebiyle seyahat fotoğraflarını evinden çekmeye başladı.
Evden hiç çıkmadan olağanüstü fotoğraflara imza atan Mansurov, sosyal medyada ilgiyle karşılandı.