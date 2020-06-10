Sosyal mesafeli tramvay tasarlandı

İtalya'nın Milano şehri için tasarlanan bu özel tramvay, şehrin tarihi 1503 isimli tramvayının da çizgilerini taşıyor.

Son teknolojiyle donatılmış olaan tramvayın yolcu kısmı bir defile pisti gibi görünüyor.

Geometrik şekillerin yer aldığı tramvayda oturma alanları pleksi cam ile birbirinden ayrılıyor.

Zemininde yuvarlak daireler bulunan tramvay, yolcular bu alanın dışına çıktığında uyarıda bulunuyor.

Tramvayın üst çatısı da farklı bir tasarıma sahip. Bunun nedeni de Milano şehrinin mimari yapısından dolayı, apartmanların balkonundan tramvayların üst kısmının görülmesi.

Tramvayda reklamlar da dijital bir sistemle gösterilecek.