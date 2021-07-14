Soyadından esinlendi, 800 lirayla 81 il gezdi

Pandemi sürecinin başlamasıyla Kadir Gezmiş, ülkeyi gezip doğada kalmaya karar verdi. İstanbul’da yaşadığı evinden sırt çantası, çadır ve gerekli ekipmanlarını alıp yola çıkan Gezmiş, 800 TL’lik bütçesiyle 81 ilin tamamını otostopla dolaştı.

Otostopla 30 bin kilometrelik yol kateden Kadir Gezmiş, insanların evde dört duvar arasında kaldığı günleri, gezdiği illerin en güzel noktalarında çadırda kalarak geçirdi.

Gezmiş’in son durağı ise Tunceli oldu. Türkiye’nin en büyük milli parklarından biri olan Munzur Vadisi’ne ulaşan Gezmiş, çadırını kurdu ve nehirde yüzdü.



Kadir Gezmiş, “Otostop sabır işidir, her insanın yapacağı bir şey değildir. Özellikle pandemi süreci araya girdikten sonra zor oldu. Yeri geliyor 2 saat yolda bekliyorsun, yeri geliyor 5 dakika. Gece saatlerinde bilmediğim karanlık yollarda olduğum oluyor. Gündüz sıcakta, kışın dondurucu soğukta, sonbaharda yağmurda otostop çektim. Sabırlıyım ve yüzümdeki tebessümle insanlar da beni araçlarına alıyor. Ben de hepsine teşekkür ediyorum. Hepsiyle bir aile oluyorum, sürekli görüşüyorum. Bu çok güzel ve çok anlamlı bir durum” dedi.

“HEDEFİM AVRUPA”

Türkiye’nin 81 ilini gezdiğini, sıradaki hedefinin de Avrupa ülkeleri olduğunu söyleyen Kadir Gezmiş, “Çok yürüdüm, ıslandım, sıcakta kavruldum ama başardım. Türkiye’nin 81 ilinde en güzel yerlerinde çadırımı kurdum. Yıldızlarla gecenin deminde, ateşimin başında güzel bir şekilde günlüğüme anlam katıyorum. Son durağım Tunceli oldu. Burası insanı ve doğasıyla harika bir yer. Hava sıcak ama yanı başınızda pırıl pırıl ve tertemiz suya sahip Munzur Nehri’ne girip serinliyorum. Hedefim Avrupa” diye konuştu. (DHA)