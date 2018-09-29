Spacex’in ilk özel Ay müşterisi belli oldu

Elon Musk’ın uzay taşımacılık şirketi SpaceX’in aya gidecek ilk özel yolcusu, online moda mağazası Zozotown’un kurucusu ve CEO’su Japon Yusaku Maezawa oldu.

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Grişimci milyarder Maezawa'nın ay macerasının 2023'te başlaması bekleniyor.

Aya sanatçılarla beraber gitmek istediğini belirten Maezawa, “2023’te, ev sahibi olarak, dünyanın her yerinden 6-8 sanatçıyı bu misyonda bana katılmaları için davet etmek istiyorum” dedi.

Yusaku Maezawa ayrıca, kendi tasarladığı ‘#dearMoon’ projesi için internet sitesi açtı. Sitede, 2023 yılında gerçekleşmesi beklenen ay yolculuğuyla ilgili birtakım bilgilere yer veriliyor.

Maezawa ay gezisi için, ilk fırlatma testi geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleşmiş olan BFR (Big Falcon Rocket) ile Dünya'dan ayrılacak. Japon modacının ödediği ücret ise açıklanmadı.