Su kaynaklarının yetersizliği gelecekte göçlere neden olabilir

Uzmanlar, su kaynaklarının yetersizliğinin ve kuraklığın gelecekte göçlere neden olabileceğini söylüyor. Tarım başta olmak üzere sanayi ve evsel kullanımlarda su ihtiyaçlarının giderek artacağı tahmin ediliyor.

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Halim Orta, iklim değişikliğinin su kaynaklarını azaltabileceği ve bu durumun göçlere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Orta, küresel ısınmanın 1800’lü yıllara kadar güneş ışınlarının dünyaya gelişinden kaynaklandığını, ancak 19. yüzyıldan itibaren insan faaliyetleriyle hız kazandığını söyledi.

Kuraklığın tüm ekosistemi etkilediğini belirten Orta, su kaynaklarının her geçen gün azaldığına dikkat çekerek, kuraklığın göçleri doğuracak düzeyde olumsuzluklar yaratabileceğinin altını çizdi.

“SU İHTİYAÇLARI GİDECEK ARTACAK”

Orta, “Ülkemiz su stresi içerisinde değil şu anda ama su zengini de değil. Dünya Kaynakları Enstitüsü ve bizim yaptığımız çalışmalar örtüşüyor, 2040 yılında Avrupa’nın önemli bir kısmının ve ülkemizin tamamının içinde bulunduğu göçleri doğuracak bir kuraklığa doğru gidiyoruz. Avrupa ülkelerinde İspanya ve İtalya başta olmak üzere Fransa’nın belirli kısmı, yine Yunanistan’ın Akdeniz kısımlarında, İskandinav ülkelerinin belirli kısımlarında su sıkıntısı yaşanıyor. Tarım başta olmak üzere sanayi ve evsel kullanımlarda su ihtiyaçları giderek artacak. İnsanlar, suya erişme isteği noktasında bulunduğu yerden başka bir yere göç etmek zorunda kalacak.”

Fosil yakıtlardan bir an önce uzaklaşılması tavsiyesinde bulunan Orta, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin kullanılması gerektiğinin altını çizdi.