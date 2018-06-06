Sualtı kaşiflerine özel dalış noktaları

Yaz denildiğinde herkesin ilk aklına gelen üç kelime; deniz, kum ve güneş. Tüm yıl sabırla beklenen bu üçlü, birçok insan için yoğun çalışma hayatı içindeki en büyük motivasyon. Ancak bazıları için deniz bambaşka bir anlam ifade eder. Çoğunluğun aksine deniz, onlar için serinleme ve rahatlama seansı sunan bir tatil ögesi olmasının ötesinde huzur ve keşif demektir. Sualtı dalış sporu ile ilgilenen insanlar için deniz; mavi renginin sonsuz renk kartelasındaki her tonunu, ev sahipliği yaptığı onlarca farklı türdeki canlıları ve geçmişten biriktirdiği yaşanmışlıklara dair izleri keşfetmek için var olan eşsiz bir dünyadır. 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, sualtı dalışı için benzersiz noktalar sunmaktadır. İşte bazıları...

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Antalya – Kaş: Flying Fish (Uçan Balık)

Listenin ilk sırasında yer alan Flying Fish isimli dalış noktası, deneyimli sualtı kaşifleri için ideal bir bölge. Zor ve akıntılı olan bu bölgede sualtı görüş mesafesi 30 metrenin altına düşmüyor. Bu sayede dalgıçlar keşiflerinde hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmıyorlar. 30 metre derinlikte başlayan lahos sürüsü manzarası, 65 metrede yerini 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir İtalyan keşif uçağına bırakıyor.

Muğla – Bodrum: Büyük Resif

Büyük Resif, eğer dalışınızda rengârenk, onlarca farklı balık sürüsü görmek istiyorsanız size zengin bir koleksiyon sunuyor. Bölgenin ön plandaki deniz canlılarından küçük dev orfozları, 20 metre ve sonrasında görebileceğiniz lahosları, akya ve müren gibi diğer ikonik balıkları keşfetmeniz için ideal bir nokta. Sabahın ilk saatlerinde, en berrak halinde olan denizde keşfe çıkmak oldukça keyifli oluyor.

Muğla – Fethiye: Afkule



50 metreye kadar uzanan dalış derinliği ve duvar dalışı ile bölgedeki en özel sualtı dalış noktalarından biri olan Afkule, sıra dışı bir manzara ile sualtı kâşiflerine görsel bir şölen sunuyor. Özellikle mağarayı keşfinizde yanınıza alacağınız fener ile birçok farklı türdeki mercan formlarını tüm detaylarıyla görebilirsiniz. Afkule'ye özel diğer bir ayrıntı ise bölgede dalış yapanlara mutlaka mağaradan gökyüzünü izlemelerinin tavsiye ediliyor olması. Benzersiz bir manzaraya sahip Afkule, onlarca farklı boyut ve türde deniz canlısını keşfetmenize olanak tanıyor.

İstanbul – Sivriada: Marmara'nın Gizli Hazinesi

Scuba diving olarak da anılan sualtı dalışı için ülkemizde ilk akla gelen bölgeler Akdeniz ve Ege'dir. Hatta Marmara Denizi'nde bu etkinliğin gerçekleştirilebileceğini daha önce duymayanlar da olabilir. Ancak İstanbul Adalar bölgesinde bulunan Sivriada, 67 Taşı olarak anılan alanda yapılan dalış aktiviteleri ile oldukça popüler bir nokta halini almıştır. Akıntı seviyesinin düşük olması ve İstanbul gibi bir metropole yakınlığı ile tercih edilebilirliğini artıran Sivriada, aynı zamanda amfora isimli antik eserlere ait kalıntıları keşfedebileceğiniz eşsiz bir dalış bölgesidir.

Muğla – Gökova: Mavinin En Güzel Tonu

Gökova'nın diğer dalış noktalarından ayrılan en önemli özelliği el değmemiş bir yapıya sahip oluşunun yanı sıra Kocadağ'ın eteklerinde yer almasıdır. Sualtı kaşiflerine özel dalış noktaları arasında mavinin en güzel tonuna sahip olması ile tavsiye edilen Gökova, duvar dalışı için de ideal bir bölgedir. Dalış duvarı üzerinde yer alan onlarca farklı türden deniz canlısı, mercan resifleri ve deniz böceklerinin yanı sıra 8 ila 10 kilo arasında değişen ton balıklarını yakından görme fırsatı da Gökova'da sunuluyor.