Sultanahmet ve Ayasofya Meydanı çevresindeki turistler virüs tedbirlerine uymuyor

Tatil için İstanbul'da bulunan çok sayıda turistin, corona virüsü önlemlerini hiçe sayarak maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymadan gezdikleri görüldü.

Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarında yapılan çekimlerde, grup halinde ve tek olarak etrafı gezen turistlerin pek çoğunun, maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.

Kameraları görünce çantalarından çıkarttıkları maskeleri takan turistlerin yanı sıra, yapılan uyarıyı dikkate almayıp yoluna devam edenler de oldu. Bazı turistlerin, toplu fotoğraf çektirirken de sosyal mesafeyi hiçe sayarak maskesiz poz vermesi kamerlara yansıdı.

“ARTAN VAKALAR BENİ KORKUTMUYOR”

İsveç’ten İstanbul’a ziyaret amaçlı geldiğini belirten Mehmet Tüzel, kamerayı görünce kolunda taşıdığı maskeyi takarak, “Korkmuyorum. İsveç’ten geldiğim için orada maske takmak hemen hemen yasak. Ben orada da takmıyordum. O yüzden korkmuyorum” dedi.

İstanbul’da maske takmanın zorunlu olduğu hatırlatılan bir başka turist ise, “Zor geliyor. Alışık olmadığım için zorlanıyorum. Zaten sıcak. Orada bir şey olmadıysa burada da olmaz. Buraya tatile geldim, unutuyorum o yüzden takmayı. Korkmuyorum gayet iyiyim” diye konuştu. DHA