Sümela Manastırı kafe-restoran-otopark!

Maçka ilçesi Altındere Vadisinde bulunan bölgenin önemli turizm noktalarından Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Temmuz ayında açılışı yapılması planlanan manastırın bulunduğu Altındere Vadisi üzerinde valilik, belediye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü iş birliği ile kır lokantası, kır kahvesi ve dinlenme yerleri oluşturuluyor. Manastırın ulaşım ve park sorununu çözen 2 otopark da hazır hale getirildi.

ÜLKE VE İLİMİZİN İMAJINA YAKIŞIR KARŞILAMA OLACAK

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Altındere Vadisinde devam eden çalışmaları inceledi.

Yaklaşan turizm sezonu öncesinde çalışmaları bitirilmesini hedeflediklerini söyleyen Vali Ustaoğlu, “Büyükşehir Belediyemizle ulaşım başta olmak üzere otopark alanlarıyla, sosyal tesisleriyle manastıra gelen ziyaretçilerin ülkemizin ve ilimizin imajına yakışır şekilde ağırlanması için bölgenin hizmet standardının daha iyi yere taşınması adına bir planlama yaptık” dedi.

Ustaoğlu, “İki adet otopark alanı oluşturarak hizmete hazır hale getirdik. Ziyaretçilerimizin ulaşımını kolaylıkla sağlayabilmesi için minibüslerimizi tahsis ettik. Yöresel ürünlerin satışının yapılacağı noktalar en kısa zamanda tamamlanıp hazır hale getirilecek. Görüntü kirliliği oluşturan prefabrik yapıları kaldırdık. Karayolları, vadide asfaltlama çalışmalarını yüzde 90 oranında tamamlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün çalışmaları var. Dere üzerinde bin 100 metrelik yürüyüş yolu var. Onun da ihalesi yakın zamanda yapılacak” diye konuştu.

MANASTIR 15 HAZİRAN’I BEKLİYOR

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sümela Manastırı'nı 15 Haziran'da ziyarete açmayı hedeflediklerini söyledi. Vali Ustaoğlu “2020 yılının Temmuz ayında ikinci etabı da ziyarete açmıştık. Manastırın içerisinde yer alan 12 tarihi yapının da restorasyonu tamamlandı. Birinci ve ikinci etap restorasyon çalışması da yüzde 70 civarında bir alana tekabül ediyor. Geçen yıl ikinci etabı da tamamlanıp ziyarete açılan Sümela’da üçüncü etapta, kısmen tehdit oluşturan yan cephelerdeki kaya düşmelerini engellemek için başlatılan bariyer çalışmaları 30 tane endüstriyel dağcı, 5 tane mühendis ve 30 tane daha diğer personellerle birlikte toplam 70 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Orta bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güvenlik bariyerleri çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz 15 Haziran'a kadar onu tamamladığımız da Sümela Manastırı inşallah ziyaret açılacak. Kültür Bakanlığımızla da görüşmeler devam ediyor” dedi.

Manastırın tamamen ne zaman ziyarete açılacağı ile ilgili olarak ise Ustaoğlu, “Önemli olan orta bölgenin bitmesi. 15 Haziran'da bitirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİLERE GÜZEL BİR KARŞILAMA OLACAK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da, “Sümela Manastırına gelecek otobüsler ve binek araçlar orada park edecek. Sonrasında biz Büyükşehir Belediyesi olarak konforlu dolmuşlar koyduk. Şu an 23 adet ama ihtiyaca göre sayısı artırılabilir. Misafirlerimiz o dolmuşlarla ulaşım sağlayacak. Sümela Manastırına götürüp tekrar aynı otoparka getireceğiz. Otoparklarda insanların bazı sosyal ihtiyaçlarını gidereceği alanlar da mevcut. belediye adına taşıma yapan şoförleri ve dolmuş sahiplerini bir eğitime tabi tutacağız. Buraya gelen ziyaretçilerimiz güzel bir karşılamayla muhatap olacaklar” şeklinde konuştu.



SÜMELA MANASTIRI

Maçka’da Karadağ’ın Altındere Vadisi’ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında ‘Meryem Ana’ adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13’üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

(DHA)

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