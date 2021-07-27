Sümela Manastırı’nı 3 haftada 30 bin kişi ziyaret etti

Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı’na restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyaretçi akını yaşanıyor.

Bu yılın ilk 6 ayında 10 bin 500 kadar kişinin görmeye geldiği Sümela’yı 1-23 Temmuz tarihleri arasında 29 bin 826 kişi ziyaret etti.

Sümela Manastırı'nda, Şubat 2016’da restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışması başlatılmıştı. Kaya düşme riskine karşı kapatılan Sümela Manastırı’nın avluya kadar olan bölümü, çevresinde gerçekleştirilen projelerin birinci etabının tamamlanması ile 25 Mayıs 2019’da ziyarete açılmıştı. İkinci etap çalışmalarının da tamamlanması ile manastır 1 Temmuz’da tamamen ziyarete açılmıştı.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında ‘Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetmişti. (İHA)