Sümela’ya ziyaretçi akını: ‘Kaos var, önlem alınmamış’

Trabzon'un Maçka ilçesinde 6 yıl sonra tüm alanları ziyarete açılan tarihi Sümela Manastırı'nda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Tur rehberi Hamdi Yılmaz, "Sümela Manastırı tarihi günlerinden birini yaşıyor. 2,5 saatte manastıra çıkabildik" dedi.

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Türkiye’nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan, Trabzon’un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastı, 6 yıl süren restorasyonun ardından 1 Mayıs’ta ziyarete açıldı. Manastıra, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yerli ve yabancı turistler akın etti.



Altındere Vadisi Milli Parkı’na giden ziyaretçiler, araçlarını Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparklara 15 TL karşılığında mecburi bırakıyor. Bu sırada görevliler ile ziyaretçiler arasında zaman zaman tartışmalar oluyor.

Sıraya girenler kişi başı 14 TL vererek bindikleri minibüslerle 2 kilometre mesafedeki manastıra taşınıyor. Minibüsten inenler orman içi yoldan 300 metrelik patikayı takip ederek manastırın girişine ulaşıyor.

ZİYARETÇİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Burada müze kartı olanlar, kısa süre bekleyerek manastırı ziyaret edebiliyor ancak kartı olmayanlar ise almak ya da kişi başı 125 TL olan giriş ücretini ödemek için tek gişe önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Buradaki işlemlerini tamamlayanlar, bu kez de manastıra girebilmek için merdivenlerde sıraya giriyor.

Ziyaretin ardından patika yoldan araç yoluna inenler, otoparka ulaşmak için dönüş sırasına giriyor. Tekrar minibüslere binenler otoparka taşınıyor. Ziyaretçiler, yoğunluk nedeniyle gişe ve minibüslerin yetersiz kaldığını belirterek tepki gösterdi.

“ÇOK FAZLA BEKLEDİK”

Murat Yılmaz isimli vatandaş “Bilet gişesinde kaos var. Önlem alınmamış. Çok fazla bekledik. Müze kartsız girmek zor. Bu kartı almak da çok zor. Gelirken ve giderken çok dolmuş sırası bekledik. Daha iyi bir organizasyon yapılabilirdi” dedi.

Sevim Güllü ise “Manastır için çok sırada bekledik. Ziyaret çok pahalıya mal oldu. Otopark, minibüs, giriş ücreti çok pahalı. Uzun süredir de sırada bekledik” dedi.

Tur rehberi Hamdi Yılmaz da “Sümela Manastırı tarihi günlerinden birini yaşıyor. Bayram tatili dolayısıyla kalabalık var. 2,5 saatte manastıra çıkabildik” dedi. (DHA)