Surlarla çevrili kent Pingyao

Shanxi eyaletinde sınırları içinde bulunan kent, 19’uncu yüzyılda Çin’in finans merkeziydi.

O yıllarda 22 bankanın merkezi olan Pingyao, ülkede dolaşımdaki paranın neredeyse yarısını kontrol ediyordu.

Bugün ise, bu bankalar arasından müzeye dönüştürülen Rishengchang banka binası çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor.

Çin’in ilk bankası olan ve bir bahçeyle çevrili Rishengchang binası 1823 yılında inşa edilmiş.

Ancak Pingyao’nun altın günleri çok uzun sürmedi.

20’inci yüzyılın başlarında Qing Hanedanı düştüğünde ve yabancı bankalar daha iyi donanımlar ve teknolojilerle geldiklerinde, Çinli bankalar birer birer batmaya başladı.

Zamanla ekonomik olarak ihmal edilmiş bir bölgeye dönüşen bu eski bankacılık merkezi, eski itibarını turizm sayesinde yeniden kazandı.

Hediyelik eşya dükkânları, restoranlar, müzeler ve tiyatro oyunlarıyla dolu canlı ve bol ziyaretçi çeken bir yer haline geldi.

Kentte yeni nesil girişimciler, kâğıt kesme, Pekin operası maskeleri ve seramik ürünler üretme gibi yüzyıllardır halk arasında devam ettirilen el sanatlarını öğreten stüdyolar açtı.

Tüm bu gelişmeler sonucu oluşan turist yoğunluğu hem kent yönetiminin hem de bundan gelir sağlayan kent sakinlerini oldukça memnun ediyor.