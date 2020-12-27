Sütçüler turistlerin gözde mekanı oldu

Son dönemde turizmin önde gelen şehirlerinden biri haline geldi Isparta. Yöre halkı tarafından bilinen doğal güzelliklerin özellikle sosyal medya üzerinden tüm dünyayla paylaşılması, Isparta'nın birçok turistin ve seyyahın rota listesine girmesine neden oldu. Sütçüler Kasımlar Barajı inşaatının ardından sular altında kalan taş evlerin, barajdaki su seviyesi azalınca tekrar gün yüzüne çıkması Isparta'yı yeniden gündeme getirdi. Taştan olan evler yılların ardından pastel sonbahar renkleri de eşlik edince bölgede kartpostallık manzara oluştu.

UĞRAK MEKANI OLDU

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı 50 haneli Darıbükü köyü 2016 yılında yapılan 17 kilometrekare alanı kapsayan Kasımlar Barajı ve 3 HES projesi nedeniyle su altında kalmıştı. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan taş evler seyirlik bir görüntü oluşturdu. Alternatif gezi rotaları arasında yer alan bölgede, endemik bitki gözlemciliği, foto safari, trekking, oryantiring, dağcılık, jip safari, su sporları, yayla, kamp ve karavan turizmi yapılabilmekte. İlçede bulunan Tota Yaylaları, orman içinde keyif veren havasıyla sadece doğayla iç içe olmak isteyenlerin uğrak mekanları arasındadır. Ayrıca Toto Yaylası yolu üzerinde doğaya salınan yılkı atlarını görmekte mümkün.