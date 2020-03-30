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Tabiat parklarına virüs engeli
Tabiat parklarına virüs engeli
Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü corona virüsü nedeniyle tabiat parkları bütün ziyaretçilere kapatıldı.
Seyahat 30 Mart 2020 - 14:22

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak bilim kurulu tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanı talimatları ile corona virüsü ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında tabiat parkları bütün ziyaretçilere kapatıldığını belirtti.

Yapılan paylaşımda “Bilim kurulumuzun tavsiyeleri, Cumhurbaşkanımızın talimatları ile corona virüsü ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında Zonguldak İl Şube Müdürlüğümüz tabiat parkları bütün ziyaretçilere kapatılmıştır.” denildi. İHA

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