Tam pansiyon nedir?

Tam pansiyon konaklama, günün üç öğününün de konaklamaya dahil olmasıdır. Yani kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğiniz konaklama için ödediğiniz bedele dahildir.

Burada dikkat etmeniz gereken konulardan birisi, alkollü içkilerin muhtemelen ekstra olarak fiyatlandırılacağıdır. Çoğu mekan öğünler arasında sundukları içecekleri de ayrıca fiyatlandırır.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu ise, eğer gideceğiz tatil beldesinde kahvaltı sonrası farklı koy, kumsal, beldelere gidecekseniz, otelde sunulan öğle yemeğini kaçıracaksınız demektir. Eğer bu tarz bir tatil planlıyorsanız, yarım pansiyon konaklama imkanı sunan bir oteli seçip, konaklama bedelinizden tasarruf edebilir, bu sayede yemeyeceğiniz bir öğünün parasını ödemekten kurtulmuş olursunuz.

Eğer gideceğiniz otelden çıkmayı düşünmüyorsanız ya da nadiren çıkacaksanız, tatiliniz boyunca alkollü içecekleri de tüketecekseniz, tam pansiyon konaklama yerine her şey dahil konseptli bir konaklama seçeneğini tercih etmeyi düşünebilirsiniz. Bu sayede ekstra olarak yenilen, içilen şeyleri hesaplamakla uğraşmaz, tatilinizin tadını çıkarabilirsiniz.

Kaynak: Tatil Sepeti