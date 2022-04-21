Tarih ve doğanın birleştiği şirin ilçe: Taraklı

Taraklı, Sakarya ilinin güneydoğusunda yer alan şirin bir ilçe. Taraklı, aynı zamanda Türkiye'de sakin kent unvanına sahip ilçelerden biri.

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Bu küçük ilçe Taraklı’yı özel kılan şey Osmanlı mimarisi… En az Safranbolu evleri kadar ayakta kalabilen konakları yemyeşil bir doğanın içinde yer alıyor.

Hıdırlık Tepesi ve Taraklı Hisarı’nın yamaçları ile bu iki tepe arasındaki vadide kurulu Taraklı’ya, Göynük tarafından gelen dere ayrı bir güzellik katıyor.

Tarihi evlerin bazıları 3 asrın üzerinde yaşa sahip. Bu evlerin genel karakteristiği, Osmanlı şehir dokusunu oluşturan üç katlı ev biçiminde olması.

Tarihi mekanlar arasında kalan ve buram buram tarih kokan daracık Arnavut kaldırımlı sokaklarda, yük taşıyanların dinlenmeleri için dinlenme taşları bulunuyor.

İlçedeki Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sırasında Vezir-i Azamı Yunus Paşa tarafından 1517 yılında yaptırılan Yunus Paşa Camii, kubbesi kurşun kaplı olduğundan halk arasında ‘Kurşunlu Camii’ diye anılıyor.

Tarihi han ve hamam, Taraklı’yı özel kılan tarihi yapılardan.

İlçenin Yusuf Bey Mahallesi’ndeki 7 asırlık çınar ağacı Osmanlı kültürünü gelecek nesillere aktarıyor.

Osmanlı devleti topraklarına kattığı her yerleşim yerine çınar ağacı dikme geleneğini Taraklı’da da sürdürmüş.

Asırlık çınar ağacı büyük bir yangın tehlikesi geçirmiş ancak çok büyük bir zarar görmeden kurtarılmıştı.

(Fotoğraflar: Cumhur Yetmez / DepoPhotos)