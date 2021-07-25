Tarihi antik kentte yüzmek için kilometrelerce yol geliyorlar

Yuvalılar köyü Turunçova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tarihi M.Ö. 5. yüzyıla dayanan Limyra Antik Kenti, Perikles’in Persler’e karşı Likya Birliği’ni kurmak için başkent olarak kullandığı bölge olarak biliniyor.

Likya’nın sönmeyen özgürlük meşalesinin ateşinin de adresi olarak bilinen ve yüzyıllardır tarihe meydan okuyan kent, bugünlerde içerisinde bulunan havuz ile adından söz ettiriyor.

Antik kent içerisinde yer alan sütunlu caddenin üzerinden geçen dere, adeta doğal havuz işlevi görüyor. Antik kent çevresinde bulunan birçok doğal kaynak sayesinde buz gibi olan su, yazın sıcak hava dolayısıyla bunalan yerli ve yabancı turistlerin serinlemek için tercih ettiği ilk adres oluyor.

Öte yandan, bunca güzelliğe ev sahipliği yapan ve birçok turistin uğrak noktası olan Limyra Antik Kenti, hak ettiği temizliği ve bakımı görmüyor. Kent çevresinin tam olarak tel örgülerle çevrili olmaması, etrafında bulunan bahçelerden geçiş yolunun olması, içeride bulunan yapıların tahrip olmasına neden oluyor.

Antik yapıların üzerinde bulunan çöpler, yiyecek artıkları, tüm bu güzellikleri perdeliyor. Bazı yapıların üzerinde ise kuruması için serilen çamaşırlar göze çarpıyor. (İHA)