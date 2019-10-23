Tarihi geçmişiyle büyüleyen 10 tatil lokasyonu

Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Amerika’ya kadar hem doğal hem de insan yapımı eserlerle dolu olan çok sayıda gezi rotası yer alıyor.

İnsanlık tarihinin önemli bir parçası olan tarihi geçmişi ile bilinen büyüleyici 10 tatil lokasyonunu gezi listenize dahil ederek, siz de unutulmaz bir tatil yaşayabilirsiniz.

1- Keops Piramidi

Görkemli Keops Piramitleri, Mısır uygarlığının zengin ve görkemli geçmişinin tüm ihtişamını günümüze kadar muhafaza etmeyi başarıyor.

2- Petra

Altı sütunlu kolonları ve görkemli süslemelerle bezeli duvarlarıyla göz dolduran yapı, Petra uygarlığına açılan bir kapı olma özelliği taşıyor.

3- Tikal

Antik Maya şehri olan Tikal, Orta Amerika'daki en büyük arkeolojik alanlardan biri olarak biliniyor. Ormanla çevrili site içine inşa edilen antik piramitler, tapınaklar, plazalar ve evler, sizleri tarih öncesi dönemin en modern zaman dilimi içinde ufak bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

4- Chichen Itza

Cancun'a günübirlik mesafede bulunan antik Maya şehri Chichen Itza, Meksika kültürünün en önemli yapıları arasında bulunuyor. Mayaların bu harika şehri, 7. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar uzanan döneme ait önemli tarihi eserlere ve kalıntılara ev sahipliği yapıyor.

5- Terracotta Ordusu

Çin‘in ilk imparatoru Qin Shi Huang, yaklaşık 8 bin kil savaşçısına sahip olduğu düşünülen Terracotta Ordusu'nu büyük bir özenle hazırlatıyor. Her biri benzersiz bir yüze sahip olan binlerce savaşçı, MÖ 3. yüzyılda gömüldükleri yerde hala ilk günkü görkemiyle ayakta duruyor.

6- Machu Picchu

Urubamba Nehri'nin üzerindeki yüksek dağlık araziye inşa edilmiş olan Machu Picchu, dağın iki yanındaki dik duvarlardan aşağıya doğru uzanıyor. Merdiven basamakları, uçurum boyunca ilerleyerek vadi içerisinde kayboluyor. İnkaların antik kenti Cusco veya Kutsal Vadi üzerinden Machu Picchu'ya ulaşılabiliyor.

7- Roma Kolezyumu

MS 72 yılında yapımı tamamlanan Roma Kolezyumu, dünyanın en çok ziyaret edilen sit alanları arasında yer alıyor.

8- Akropolis

Gün boyunca Akdeniz güneşinde parlayan ve geceleri çarpıcı efektler sunan Akropolis, ziyaretçilerine benzersiz bir manzara sunuyor.

9- Borobudur

Yemyeşil tropik ormanların içinde yükselen ve yanardağlar ile bir arada bulunan antik site, görsel açıdan çarpıcı ve huzurlu bir etki bırakıyor. Dünyanın en önemli Budist sitelerinden biri olan Borobudur, Endonezya'nın görülmeye değer yapılarından biri olarak yıl boyunca ziyaret edilebiliyor.

10- Angkor Wat

Tarihi ile bilinen büyüleyici 10 tatil lokasyonu arasında yer alan Angkor Wat, alışılagelmişin dışındaki mimarisi ve ağaç kökleri tarafından çevrelenen oyma taşları ile ziyaretçilerine büyüleyici bir görsellik sunuyor.

Kaynak: Tatil Sepeti