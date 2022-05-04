Tarihi günümüze taşıyan kent: Sagalassos

agalasssos Antik Kenti, Türkiye'deki en iyi korunmuş antik kentlerinden biri. Burdur'un Ağlasun'un 7 kilometre kuzeyinde Akdağ yamaçlarında denizden bin 700 metre yükseklikte yer alıyor.

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Sagalassos, Roma İmparatorluk Dönemi’nde Pisidia Bölgesi’nin en önemli şehri. Antik yapıların büyük bir çoğunluğu da Roma Dönemi’ne ait.

Sagalassos’un ilk tespiti ise 1706 yılında Fransız gezgin Paul Lucas tarafından yapılmış.

Sagalassoslular M.Ö. 3000 sonlarına Batı ve Güney Anadolu’da yaşayan Luvi kabilelerinin bir kolu olan Pisidia halkından.

M.Ö. 333 yılında Büyük İskender bu şehri ele geçirmiş.

Sagalassos, Seleucid (Seleukos) ve Attalid (Attalos) hakimiyetlerine girmiş, M.Ö. 25 yılında Galatia kralı Amyntas’ın, ardından Agustus tarafından Roma İmparatorluğu topraklarına katılmış.

Antik kentte ayrıca devasa bir Roma hamamı, bir kütüphane, suyu pınarından akan küçük bir çeşme, bir kent konağı, 9 bin kişilik bir tiyatro ve şehrin bin yıllık tarihini anlatan başka pek çok eser yer alıyor.

Kazılarda ele geçen buluntular ve ünlü heykeller Burdur Müzesi’nde sergileniyor.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne girmek için geçici kabulü alan antik kentte 1990 yılından bu yana kazı çalışmaları sürüyor.

(Fotoğraflar: Süfyan Kızılarslan/DepoPhotos)