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Tarihi Kapalıçarşı korona virüsüne karşı dezenfekte edildi
Tarihi Kapalıçarşı korona virüsüne karşı dezenfekte edildi
İstanbul'da turistlerin uğrak noktası Tarihi Kapalıçarşı, korona virüse karşı dezenfekte edildi.
Seyahat 12 Mart 2020 - 10:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye'de ilk korona virüs vakasının tespit edildiğinin açıklanması üzerine önlemler arttırıldı. Bu kapsamda İstanbul'da turistlerin uğrak noktalarından biri olan Tarihi Kapalıçarşı korona virüse karşı dezenfekte edildi. Çarşı yönetiminin aldığı kararla yapılan dezenfekte çalışmalarında Kapalıçarşı'nın her köşesi didik didik temizlendi. Kapalıçarşı'nın haftada en az bir kere dezenfekte edileceği belirtildi.

FOTO:İHA

Son güncelleme: 10:38 - 12.03.2020
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