Tarihin derinliklerine yolculuk: Türkiye’deki en büyük antik kentler

Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan ülkemiz, her köşesinde ayrı bir tarih barındırıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre 2018 sonu itibarıyla tam 108 bin 813 taşınmaz kültür varlığına sahip olan Türkiye, gerek arkeolojik kazılar gerekse turistik faaliyetler bağlamında oldukça öneme sahip olan antik kentleri ile dünya çapında bir ün taşıyor. Ziyaretçilerine her mevsim ayrı bir güzellik vadeden antik kentler, tarihin derinliklerine ilişkin silinmez izleri gözler önüne seriyor.

Tarihi Bir Kültür ve Bilim Merkezi: Efes

Ülkemizin belki de en önemli antik kentlerinin başında gelen Efes'in tarihi M.Ö. 6000'li yıllara dayanıyor. Döneminin kültür ve bilim merkezlerinden biri olan Efes Antik Kenti, her biri başlı başına eşsiz yapıları ile dikkat çekiyor. Celsus Kütüphanesi'nin yanı sıra antik yolları, tiyatrosu, yamaç evleri ve daha birçok arkeolojik buluntusu ile her yıl binlerce turisti ağırlayan Efes, listemizin ilk sırasında yer alıyor.

Efes Antik Kenti, İzmir'in Selçuk ilçesi içerisinde bulunuyor. İzmir şehir merkezine yaklaşık 80 km uzaklıkta bulunan antik kente ulaşım için minibüs, tren ya da İZBAN kullanılabiliyor. Oldukça kolay bir ulaşım vadeden Efes Antik Kenti'ndeki şaheserleri görmek isteyenler için şehir merkezinden düzenli olarak seferler de düzenleniyor.

Deniz Ulaşımının Merkezi: Myra

M.Ö. 5. yüzyıla tarihlenen Myra Antik Kenti, Antalya'nın Demre ilçesinde yer alıyor. Döneminin en önemli ticaret ve liman kenti olan Myra, deniz ulaşımının da merkezi kabul ediliyor. Likya Uygarlığı'na ait kaya mezarları başta olmak üzere antik tiyatro ve Noel Baba olarak da bilinen Aziz Nikolaos'un Kilisesi'ne de ev sahipliği yapan antik kent, Likya Uygarlığı'ndan Roma ve Bizans'a kadar her dönem oldukça önem görüyor.



Myra Antik Kenti'ne ulaşım, Antalya şehir merkezinin yanı sıra Kemer ve Demre ilçe merkezlerinden de sağlanabiliyor. Özellikle turizm sezonu içerisinde, bu merkezlerden antik kente düzenli seferler düzenleniyor. Şahsi aracı olanlar da yaklaşık 2 saatlik mesafede bulunan Myra'ya kolaylıkla gidebiliyor.

İnsanlık Tarihinin Başlangıç Noktası: Çatalhöyük

Konya'nın Çumra ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çatalhöyük Neolitik Kenti, insanlığın tarihine ışık tutan merkezlerin başında geliyor. Toplumsal yaşayışın başlangıcı, tarım toplumuna geçiş gibi evrelere tanıklık eden Çatalhöyük'ün tarihi M.Ö. 7400'lere kadar uzanıyor. Antik kent içerisindeki birbirine bitişik evler ve sokaklar, Çatalhöyük'ü benzerlerinden ayıran en önemli farklılık olarak dikkat çekiyor.



Çatalhöyük'e toplu taşıma ile doğrudan ulaşım bulunmuyor. Antik kente ulaşmak için önce Konya şehir merkezindeki eski garajdan Çumra'ya ulaşmak gerekiyor. Çumra ilçe merkezinden Çatalhöyük'e kadar uzanan yaklaşık 11 km'lik yolu ise yalnızca şahsi araç ya da taksi ile gitmek mümkün oluyor.

Anadolu'nun Başkenti: Hattuşaş

Hititlerin başkenti olan ve böylelikle Anadolu'nun da ilk başkenti olarak kabul edilen Hattuşaş, Hattuşa ya da Boğazköy olarak da biliniyor. 1986 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ne dahil edilen antik kent, yüzyıllardır bulunduğu coğrafyanın başkenti, merkezi olarak görülüyor. Çorum il sınırı içerisindeki antik kentin ünü ülke sınırlarını da aşıyor, dünyanın her yerinden binlerce kişi bu görkemli atmosferi solumak için Çorum'a geliyor.



Hattuşaş Antik Kenti'ni görmek için şahsi bir otomobil şart. Direkt olarak toplu taşıma seferleri düzenlenmeyen Hattuşaş'a gitmek için Çorum şehir merkezinden Sungurlu'ya varmak, ardından da Boğazkale semt merkezine ulaşmak gerekiyor. Boğazkale'nin merkezi noktasından yaklaşık 15 dakikalık bir yürüyüş ile Anadolu'nun başkenti Hattuşaş'a gidilebiliyor.

Kaynak: Tatil Sepeti