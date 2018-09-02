Tarihteki kayıp şehrin hikayesi

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Taşlık Köyü sınırları içerisinde devam eden kazılar sonucunda elde edilen bulgularla, tarihte kayıp şehir olarak bilinen Zippalanda adlı antik yerleşim MÖ 14-13’üncü yüzyıla tarihlendirilen 6 çivi yazısı tablet parçası bulundu.

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Bu tabletlerden bazılarının Kumarbi efsanelerinin parçası olan mitolojik bir metin içerdiği kaydedildi.

Anadolu'nun güneyinde yer alan Kizzuwatna bölgesinden hayli güçlü bir şekilde etkilenen bir şenlik kapsamındaki tören etkinliklerden bahsedildiği kaydedilen tabletlerde, törenin kraliçe ile Azu rahibi tarafından hizmetkârları Ninatta ve Kulitta ile birlikte hazır bulunan İştar onuruna gerçekleştirildiğinin altı çizildi.

Tabletlerin bazılarının ise şehrin idaresi ile ilgili mektuplar olduğu bildirildi.

Kazı ekibi tarafından tabletler, ‘Her ne kadar gönderen ve alıcının isimleri kaybolmuş olsa da, parçasının içeriği aynı toplumsal statüye sahip iki bireye ait bir selamlaşma tarzı kullandıklarını ve birbirlerine ‘kardeşim' şeklinde hitap ettiklerini gözler önüne sermiştir' şeklinde yorumlandı.

Yozgat'ta 2013 yılında başlayan, geçtiğimiz Temmuz ayında 10 günlük ön araştırma yapıp, kazı alanlarını belirleyen Floransa Üniversitesinden Prof. Dr. Stefania Mazzoni başkanlığındaki ekip, Bozok Üniversitesi'nin desteği ile kazı çalışmalarına yeniden başladı.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, kazı alanında incelemelerde bulunup, bilgi aldı.

Halıcı, bölgede gerçekleştirilen yüzey araştırması ve kazılarda elde edilen bulgulara göre, Fırtına Tanrısı’na yönelik ibadetlerin merkezi olan, başkent Hattuşaş'tan iki günlük yürüme mesafesinde bulunan Zippalanda adlı bir diğer önemli Hitit kenti ile ilişkilendirildiğini kaydetti.

Halıcı, 4 bin yıllık çivi yazılı tabletin bulunduğu Uşaklı Höyük’te yapılan kazılarda tapınak ve kale olduğu tahmin edilen iki yapı gün yüzüne çıkarıldığını, Hitit Uygarlığının etki alanında yer aldığı belirtilen bölgede, Hitit sarayı ile birlikte höyüğün doğu yamacında kazıların devam ettiğini söyledi.