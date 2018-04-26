Tarsus gezilecek yerler: Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden olan Tarsus nerede?

Tarsus gezilecek yerler: Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden olan Tarsus nerede?

Tarsus Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerindendir. Ayrıca Roma döneminde başkenti olduğu Klikya'nın en büyük ve en önemli limanı haline gelmişti. Hikayeleri ve tarihi ile Tarsus'u bir de gezi rehberimizden okumalısınız. İşte Tarsus gezilecek yerler rehberimiz...

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Tarsus o kadar zengin bir şehirdir ki tatil için tercih ettiyseniz bir gün tarihe yolculuk ederken bir başka gün şelale manzarası eşliğinde çevredeki lokantalarda manzaranın ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Tarsus’a gitmeye karar verdiyseniz, işte Tarsus’un gezilecek tarihi ve turistik yerleri…

TARSUS NEREDE?

Akdeniz bölgesinde bulunan Mersin’in bir ilçesidir. En yakın havalimanı ilçeye 42 kilometre uzaklıktaki Adana Havalimanı. Adana ve Tarsus arası 35 kilometre.

TARSUS GEZİLECEK YERLER

Tarsus’ta Makam-ı Şerif Camii, Ulu Cami ve Kırkkalık Bedesteni, Şahmerdan Hamamı gibi birçok tarihi yapı bulunur. İşte Tarsus tatilinde gezilecek başlıca tarihi ve turistik yerler…

TARSUS ŞELALESİ

İlçeye yaklaşık olarak 2 kilometre uzaklıkta ve Burdan Çayı üzerinde bulunuyor. Roma döneminde şelalenin bulunduğu alan mezar ve mezar odaları olarak kullanılmış. Mezarları görmek isteyen kişiler, nehrin sularının azaldığı zamanlarda şelaleyi ziyaret etmelidir. Ayrıca yaz aylarında Tarsus Şelalesi çevresi piknik alanlarıyla ve mesire yerleriyle çevrilidir

KLEOPATRA KAPISI

Bizans Döneminde inşa edilen kent surlarının Dağ Kapısı, Adana Kapısı ve Deniz Kapısı bulunuyordu. Yani Tarsus surlarla çevriliydi. 1815'de Mısırlı İbrahim Paşa kentin ayakta kalan surlarını yıktırınca günümüze sadece Deniz Kapısı kaldı. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ndeki bilgilendirmeye göre; Mısır’ın ünlü kraliçesi Kleopatra’nın sevgilisi Romalı General Antonius ile Tarsus’da buluşmak üzere geldiklerinde, o zamanın limanı olan Gözlü Kule’de büyük bir törenle karşılanmışlar ve Deniz Kapısından şehre geldikleri söylenir. Bu nedenle Deniz Kapısına Kleopatra Kapısı da denir.

KUBAD PAŞA MEDRESESİ

Ramazanoğullarından Kubat Paşa tarafından 1557'de inşa edilen medrese bugün müze olarak hizmet veriyor. Medrese dikdörtgen planlı olup, ortadaki avlunun etrafında 16 oda sıralanmıştır. Orijinalinde iki katlı, tek eyvanlı, açık avlulu medreseler grubundandır.

TARSUS MÜZESİ

1970 yılında tarihi Kubatpaşa Medresesi’nde açılan müzede Paleotik, Kalkolitik, Eski Tunç, Fiti, Urartu, Grek, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler sergileniyor.

GÖZLÜKULE HÜYÜĞÜ

Günümüzden yaklaşık 9000 yıl önce Neolitik Dönem'de kurulduğu anlaşılan yerleşim bugün park olarak ağaçlandırıldı. Kazılarda Neolitik dönemden İslam dönemine kadar buluntular çıkarıldı. Kazı ve araştırmalar halen devam etmektedir.

AZİZ PAULUS KİLİSESİ VE KUYUSU

Tavanında Hz. İsa, dört incil yazarı ve melek fresklerinin bulunduğu kilise, ortaçağa tarihleniyor. Hristiyanlığın önemli ibadet merkezleri arasında bulunduğu için yabancı turistler yılın her ayı burayı ziyarete geliyor. Ayrıca St.Paul’un evinin yeri olarak kabul edilen bir avluda bulunan kuyunun suyunun kutsal olduğuna inanılır ve buraya gelen Hristiyanlar bu sudan içer.

YEDİ UYURLAR MAĞARASI

Dedeler köyünde bulunan mağara Müslüman ve Hristiyanlarca kutsal kabul ediliyor. Mağaranın hikayesine gelirsek; İçinde bulunduğu toplumdan kaçan ya da kendi toplumuna sırt çeviren 7 kişiden oluşmuş grubun yüzyıllarca uyuması olarak anlatılıyor. Mağaraya 15-20 basamaklı bir merdivenle iniliyor.

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BAC KÖPRÜSÜ

VI. yüzyılda Bizans İmparatoru Justinianus tarafından yaptırılan köprü Adana-Ankara karayolunun Tarsus girişinde ve kuzeyinde yer alır. Yapıldığı dönemde köprüden geçenlerden para alındığı için vergi anlamına gelen Bac adını almıştır.

SAĞLIKLI KÖYÜ VE ROMA YOLU

Sağlıklı Köyü’nde bulunan Roma Yolu kaya üzerine serpantin taşı ile yapılmıştır. Yol yaklaşık 3 metre genişliğindedir. Yolda 5 metre yüksekliğinde kemerli bir kapı bulunuyor.