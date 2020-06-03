Tatile çıkacaklar dikkat, ünlü tatil bölgelerinde corona tedbirleri

Corona virüsü salgını tedbirlerinde normalleşme adımları sonrası vatandaşlar da tatil hazırlıklarına başladı. Peki, vatandaşlar tatil yapacağı yerlerde neler ile karşılaşacak? Türkiye'nin turizm bazında öne çıkan yerlerinde alınan önlemler neler? İşte bazı ünlü tatil yöreleri ve son gelişmeler...

AYDIN – KUŞADASI

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası, kısmi normalleşme sürecinde Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın belirlediği kriterler çerçevesinde tüm sektörleriyle turizm sezonuna hazırlanıyor. Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü turistik ilçede, otellere kısmi normalleşme sürecinde uygulanacak sertifikasyon ve kriterler nedeniyle ciddi ek maliyetler geldi. Ancak oteller bu maliyetleri misafirlere yansıtmayacak, geçen yıl belirlenen fiyatları koruyacaklar.

ANTALYA – KONYAALTI SAHİLİ

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında çeşitli düzenlenmelerin yapıldığı Antalya’nın Konyaaltı Sahili’nde denizde yüzerken de sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek. Plajda başlatılan pilot çalışmada kumsala aralarında 1,5-2 metre mesafe bırakılarak, 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu.

Şezlong ve şemsiyeler de sosyal mesafe kuralına göre yerleştirildi, engelliler için özel alanlar hazırlandı. Giriş ve çıkış noktalarının ayrı düzenlendiği, yönlendirme levhalarının asıldığı sahilde, yerli ve yabancı turistlerin girişe asılan 10 maddelik kurallara uyması isteniyor.

Ortak kullanım alanlarında maske takmanın zorunluğu olduğu sahilde, vatandaşın talebine göre oluşturulacak ikili, üçlü veya beşli şezlonglar her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek. Plajda, salgının yayılmasını önlemek amacıyla sigara içmek kısıtlandı. Şezlong kiralamak yerine isteyen, tahtalar çakılarak, halatlar yardımıyla oluşturulan bölümlere kendi havlusunu sererek, şemsiyesini açarak, buralarda güneşlenebilecek.

MUĞLA – BODRUM

Muğla'nın ünlü tatil bölgesi Bodrum'da, corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında kapatılan plajların 1 Haziran’da açılması ile birlikte Belediye Halk Plajları'nda düzenlemeler başladı. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, sosyal mesafe kuralları gereği halk plajlarında şemsiyeler denizden 3 metre, kendi aralarında ise 5 metre mesafeyle konuluyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında şemsiye konulmasının dışında soyunma kabinlerinde bakım, plaj genelinde ise tesviye ve temizlik çalışması da yapılıyor. 8 Ayrı ekiple yapılan çalışmalar Kumbahçe, Göltürkbükü, Gölköy, Gündoğan, Gümbet ve Ortakent-Yahşi’de bulunan halk plajlarından başlarken ekipler, belirlenen plan doğrultusunda ilçe genelindeki 10’u mavi bayraklı toplamda 30 halk plajını corona virüsü salgını tedbirlerine uygun olarak hazırlayacak.

MUĞLA – MARMARİS

Ekonomik gelirinin yüzde 90’ını turizmden elde eden Marmaris’te hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yaz aylarında nüfusu 400 bine kadar çıkan ilçede yetkililer tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çiziyor. Burada Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın belirlediği kurallar dışında farklı bir uygulama bulunmuyor.

Marmaris Belediyesi tarafından yeni kum serimi yapıldığı halk plajlarında şemsiyeler 6'şar metre aralıklarla yerleştiriliyor. Vatandaşların da bu mesafe kurallarına uyması için sürekli denetim yapılacak. Bunun yanı sıra plajlarda bulunan kabinlerdeki duşların hepsi dışarı alındı, zemin döşemesi ve altyapı çalışması yapıldı. Ayrıca Selimiye Plajı’na da yeni duş ve tuvalet yapılıyor.

Oteller bölgesinde restoran ve plaj işletmeleri de corona virüsü tedbirleri kapsamında yeni düzenlemeler yaptı. Sosyal mesafe kurallarına göre şezlongları ve masaları hazırlandı. Belediye ekipleri de kurallara uyulması noktasında denetimlerini arttırdı.

MUĞLA – FETHİYE

Fethiye'de 3 aydan bu yana başta toplu kullanım alanları olmak üzere, resmi daireler, camiler, turizm merkezleri, sokaklar, park ve bahçeler gibi sayısız noktada düzenli olarak dezenfektasyon işlemi gerçekleştirildi. Süreç boyunca 230 bine yakın maske dağıtıldı.

Fethiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Balık Pazarı ve civarında dezenfektasyon ve yıkama işlemi yapıldı. Belediye tarafından işletmelere sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları konusunda uyarılarda bulunuluyor. 3 ay disiplinle süren çalışmalar sonucunda Fethiye turizme hazır hale getirildi.

ÇANAKKALE – BOZCAADA

Kuzey Ege’nin incisi olarak bilinen Bozcaada’da Kaymakamlık, belediye ve turizmciler normalleşme planı çerçevesinde çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda önemli kararlar alındı. 1 Haziran’da restoran ve kafelerin hizmet vermeye başladığı adada, konaklama tesislerinin açılma tarihi 15 Haziran olarak belirlendi.

Bozcaada Belediyesi günübirlikçilerin yaz sezonunda adaya alınmaması tavsiyesinde bulundu lakin konu henüz netlik kazanmadı. Değerlendirme işlemi devam ediyor. Ayrıca 15 Nisan’dan bu yana haftada bir gün yapılan Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot seferleri de 1 Haziran tarihinden itibaren Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada 3 güne çıkarıldı. 15 Haziran’dan itibaren seferlerin her gün yapılması planlanıyor.

Bakanlığın belirlediği sahil kullanımı ve otel kuralları burada da aynı şekilde uygulanacak.

ÇANAKKALE – ASSOS

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesine bağlı turistik bir beldesi olan Assos, bir çok vatandaşın tatil tercihlerinin başında geliyor. Assos’ta corona virüsü tedbirleri sıkı tutuldu ve büyük bir vaka durumu yaşanmadı. Bölge esnafı ve işletmeler ise normalleşme planı çerçevesinde müşterilerini beklemeye başladı. Burada bakanlıkların belirlediği kurallar dışında farklı bir kural bulunmuyor. İşletmeler yoğunluğun 15 Haziran’da başlamasını bekliyor.

BALIKESİR – AVŞA ADASI

Balıkesir'in önemli turizm merkezlerinden olan ve her yaz yüz binlerce turisti ağırlayan Avşa Adası'nda, şu ana kadar corona virüsü vakası görülmedi. Seyahat yasağının kalkması ile birlikte Avşa Adası’na girişlerde tedbirler arttırıldı. Deniz yolu ile adaya gelen kişilerin ateşleri ölçülüyor. Ekipler ayrıca maske takılması konusundaki denetimlerini sürdürüyor. Bölgeden alınan son bilgiye göre, şuana kadar büyükşehirlerden gelen kişilerin çoğunluğunu yazlıkçılar oluşturuyor. Haziran ortası gibi ise otellerin hareketlenmesi bekleniyor.