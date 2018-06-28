Tatile çıkarken bavulunuzda olması gereken 8 önemli eşya

Tatil zamanı yaklaştığında, alışveriş yapmak, uçak bileti almak veya otel rezervasyonu yaptırmak gibi işleri genelde ertelemez hatta keyifle yaparız. Ancak iş bavul yerleştirmeye geldiğinde gözümüzde büyütür ve sonraya erteleriz. Son dakikaya bırakınca da en gerekli eşyalar hep evde unutulur. Bazen de ne giyeceğimiz üzerine düşünmekten temel ihtiyaçlarımızı unuturuz. O yüzden yola çıkmadan bu listeye bir göz atsanız iyi olur...

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1. Banyo, makyaj malzemeleri

Bu malzemeleri hazırlamaya başlamadan önce göz önünde bulundurulması gereken ilk şey, tatil için nereye gittiğiniz ve nerede kalacağınızdır. Böylece neye ihtiyacınız olup neye olmadığına daha iyi karar verebilirsiniz.

Diş fırçası, diş macunu, duş jeli, şampuan, sabun… Bunların hepsini yanınızda taşımak zorunda olmayabilirsiniz. Organize olmanın en iyi yolu, tuvalet çantanızı sabah banyoya koymak ve sadece o gün kullandığınız şeyleri eklemektir. Kullanmadığınız eşyalar zaten gereksizdir ve yolculuğunuzda bunlara ihtiyacınız olmaz.

2. İlk yardım çantası

Gereksiz görünse de iyi bir ilk yardım çantası bir seyahatte en iyi müttefikiniz olabilir. Ancak tabii savaşa gidecek gibi hazırlanmaya gerek yok, işinize yarayabilecek temel malzemeleri almanız yeterli.

Örneğin; ağrı kesici bir ilaç, bir antihistamin (alerji ilacı), gazlı bez veya bandaj, güneş koruyucu losyonlar ve bir yanık kremi (en önemlisi bu) ve tabii ki de düzenli olarak kullandığınız reçeteli ilaçlarınız.

3. Kıyafetler

Kıyafetler, bavul düzenlerken en çok zorlanılan noktalardan birisidir. Burada da tuvalet çantasında olduğu gibi izlenebilecek en iyi yöntem, yapacağınız yolculuk türünü ve süresini düşünmek ve bunun için hangi kıyafetlerin uygun olacağına karar vermek.

İç çamaşırlarınızı ve çoraplarınızı da ayrı bir çanta içerisinde bavulunuza yerleştirmeniz daha iyi olur. Ayrıca yola çıkmadan önce gideceğiniz şehrin hava durumunu mutlaka kontrol edin. Duruma göre yanınıza ekstradan birkaç eşya almanız gerekebilir (yağmurluk, şemsiye vb.)

4. Elektronikler

Cep telefonu, fotoğraf makinesi, e-kitap okuyucu, tablet, saç kurutma makinesi gibi birçok elektronik alet günlük hayatımızın bir parçası. Ancak tatile giderken bunların hepsini yanımıza almamız mümkün olmayabilir. O yüzden akıllıca bir seçim yapmak gerekiyor.

Sevdiklerinizle haberleşebilmeniz ve gezip gördüğünüz yerlerin fotoğraflarını çekebilmeniz için cep telefonunuz, fotoğraf makineniz ve bunların şarj aletleri tatile giderken mutlaka yanınızda olmalı. Birkaç adaptör taşımak yerine bütün elektronik cihazlarınızla uyumlu bir USB portu da alabilirsiniz. Saç kurutma makinesi o kadar da lazım olmayabilir. Hem eğer otelde kalacaksanız, çoğu otel odasının banyosunda saç kurutma makinesi bulunur.

5. Seyahat belgeleri

Tatile çıkmadan önce pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı, sağlık sigortası, vize gibi tüm gerekli seyahat belgelerinin tamamlanmış olduğundan emin olun. Bu belgelerin taranmış bir kopyasını almanız ve kendinize e-posta olarak göndermeniz iyi olacaktır. Hatta uçak bileti, otel ve kiralık araç rezervasyonu gibi belgelerin de kopyasını çıkartabilirsiniz.

Ancak kopyaları gerçek belgelerden ayrı bir yerde saklayın, böylece birini kaybederseniz, elinizde bir adet daha olmuş olur. Yurt dışına gidiyorsanız, özellikle de pasaportunuzu kaybetmek son derece can sıkıcı bir durumdur ve tatilinizi mahvedebilir. Bu nedenle diğerlerini yapmasanız bile en azından pasaport numaranızı farklı bir yere not alın.

6. Havlu

Havlu da tatile giderken yanımıza almamız gereken önemli eşyalardan. Bavulda oldukça fazla yer kaplayacağından yalnızca bir adet banyo ve bir adet de plaj havlusu almak yeterli olacaktır. Burada yine tatil boyunca nerede kalınacağı da durumu etkiliyor.

Pansiyonda ya da otelde kalacaksanız, banyo ve el havlusu zaten odanızda bulunacağından yanınıza almanıza gerek kalmayacaktır. Ancak plaj havlunuzu almayı unutmayın.

7. Ayakkabılar

Ayakkabı konusu da önemli. Yanlış ayakkabıyı almak tatilde zorlanmanıza sebep olabilir. Mesela seyahat edeceğiniz yer orman içindeyse veya toprak bir araziye sahipse yanınızda spor ayakkabılarınızı ve hatta botlarınızı götürmek, topuklu ayakkabılarınızı götürmekten daha iyi bir seçenektir.

Hem tatiliniz boyunca muhtemelen bolca gezip dolaşacağınız için yanınızda rahat bir ayakkabınızın olması önemli. Ayrıca yeni satın aldığınız bir ayakkabıyı götürmektense eski ama rahat olan bir ayakkabınızı tercih etmeniz daha mantıklı olur.

8. Kitap, dergi vb.

Belki uzun bir otobüs yolculuğu yapacaksınız veya havaalanında uzun süre aktarma bekleyeceksiniz. Böyle durumlarda iyi bir kitaptan ve müzikten daha iyisi yoktur. Özellikle de tek başınıza seyahat edecekseniz.

Yola çıkmadan birkaç gün önce kalacağınız süreye göre kitap seçiminizi yapın. Eğer birkaç kitap alarak yanınızda ağırlık yapmak istemiyorsanız e-kitap okuyucu kullanmayı da düşünebilirsiniz. Evden çıkmadan önce kulaklıklarınızı da çantanızın bir gözüne iliştirin.