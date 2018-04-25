Tekirdağ ve Şarköy’ün gezilecek yerleri… Tekirdağ gezilecek yerler arasında seçtiklerimiz…

Adı Bizans döneminde Rodosto, Osmanlılar zamanında Tekfürdağı ve 1927 yılında Tekirdağ olan, Trakya’nın incisi, köftesiyle, üzüm bağları ve Vatan Şairi Namık Kemal'in doğduğu şehir olması itibari ile de ayrı bir öneme sahip olan bu güzel ilimizin gezilecek tarihi ve turistik yerlerini sizler için derledik. İşte Tekirdağ gezi rehberi...

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Tekirdağ'ın kuzeydoğudan Karadeniz'e kadar 1.5 kilometrelik bir kıyısı bulunuyor. Karadeniz’e kıyısı olan 6 ilimizden biri. Türkiye’nin ayçiçek ve buğday üretiminin büyük bölümünü karşılayan bereketli toprakları 1920-1922 yılları arasında düşman işgali altında kaldı. Çerkezköy, Çorlu, Hayrabolu, Malkara, Marmara Ereğlisi, Muratlı, Saray ve Şarköy ilçeleridir. Namık Kemal Evi, Osmanlı dönemine ait camileri, çeşmeleri, El Dokumaları, Kiraz Festivali, Bağbozumu ve Tepreş Şenlikleri, doğal plajları, doğa harikası Çamlıkoy'u (Kastro) ve diğerleri ile bir tarih ve turizm kenti olan Tekirdağ’ı yakından tanıyalım…

TEKİRDAĞ'A NASIL GİDİLİR?

Tekirdağ İstanbul'a 131 kilometre mesafede. Uluslararası transit E80, TEM, E84 ve D100 karayolları il sınırları içinden geçiyor. Yaz aylarında haftanın belli günlerinde Tekirdağ ve Şarköy'den Marmara Adası, Avşa, Erdek arasında feribot ve motor seferleri yapılıyor.

TEKİRDAĞ GEZİLECEK YERLER

TEKİRDAĞ MÜZESİ

Kent merkezindeki müzede Perinthos (Marmara Ereğlisi) Heraion (Karaevlialtı) Byzante (Barbaros) Apri (Kermeyan) ve Tekirdağ’ın diğer ilçe sınırları içindeki örenyerlerinde bulunmuş, steller, adak stelleri heykeller, heykelciklerden oluşan taş eserler ve Naip Tümülüsü odası buluntuları sergileniyor.

RAKOCZİ MÜZESİ

Macar Prensi 2. Ferenç Rakoczi'nin 1720-1735 yılları arasında yaşadığı ev Macar hükümeti tarafından 1932 yılında aslına uygun olarak onarılarak müze haline getirildi.

NAMIK KEMAL EVİ

Şair Namık Kemal'in anısına 1840'ta doğduğu evin yakınına eski Tekirdağ evleri model alınarak 1993'te inşa edildi. Namık Kemal ve onun hakkında yazılmış eserler evde sergilenmektedir.

ESKİ CAMİ

Ertuğrul Mahallesi'ndedir. Zahire Nazırı Tekirdağlı Ahmet Ağa tarafından 1830'da yaptırıldı. Cami önündeki sekizgen şadırvan perde motifleriyle bezelidir. Altı mihrap nişi istiridye motiflidir.

UÇMAKDERE

Muhacirlerin yani mübadele ile Selanik ve çevresinden gelenlerin yerleştiği eski bir Rum köyü. Tekirdağ'da Şarköy'e giden anayoldan ayrılık Barbaros ve Kumbağ üzerinden geçerek gidiliyor. Yenilköy, Hoşköy, Mürefte de bu yol üzerinde. Uçmakdere’de yamaç paraşütü şenliği yapılıyor. Yurtiçi ve yurtdışından birçok paraşütçü şenlik için geliyor.

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ŞARKÖY GEZİLECEK YERLER

ŞARKÖY

Tekirdağ Malkara yolunun 48. kilometresinde Karıştıran'dan güneye ayrılan yolla Şarköy'e ulaşılır. Buradan sonra Sırtalan, Eriklice, Mürefte ve Hoşköy gelir.

MÜREFTE

Şarabıyla ünlü sevimli bir sahil kasabası. Mürefte civarında 5’i büyük 30 kadar şarap tesisi var. Türkiye’nin ilk şarap müzesi burada.

HOŞKÖY

Şarköy’den başlayarak Eriklice, Kalamış, Mürefte, Hoşköy, Gaziköy ve Uçamakdere'ye kadar uzanan sahil Şarap Sahili olarak biliniyor.

ERİKLİCE

Tekirdağ'ın güneyinde yer alan Şarköy'e bağlı sakin sessiz bir balıkçı köyü Eriklice. Şarköy'e giden minibüsler Eriklice'den geçiyor. Köyün tertemiz kumsalları deniz tatili için tercih edilebilir. Küçük balıkçı lokantaları mevcut.

HORA FENERİ

Şarköy'ün Hoşköy beldesinde Abdülmecit tarafından 1861 tarihinde yaptırıldı. Denizden yüksekliği 50 metre, kendisi ise 20 metre yüksekliğinde ve tamamen demirden yapılan fener, 157 yıldır aynı aile tarafından çalıştırılıyor. Fenerin ışığı 20 deniz mili, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktan görülebiliyor.