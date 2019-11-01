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Teknolojiyi reddeden Mennonitler
Teknolojiyi reddeden Mennonitler
Hristiyanlık dininin bir mezhebi olan Mennonitler, modern yaşamı reddeden dini kurallarıyla daha çok tanınıyorlar.
Seyahat 1 Kasım 2019 - 11:40

Dünyanın pek çok ülkesinde yer alan bu içe kapalı Hristiyan topluluk, sade ve mütevazı bir yaşamı benimsiyor.

m3Kendi hayat tarzlarında yaşayabilmek için yüzyıllar içinde sürekli göç eden Mennonitler’in bir kısmı da ABD’de Missouri’de yaşıyor.

m4Çoğunlukla televizyon ve bilgisayar gibi teknolojik aletleri kullanmayı reddeden Mennonitler, kendilerine ait okullarda çocuklarını okutuyor ve çocuklarını Mennonit bir ailenin oğlu veya kızıyla evlendiriyor.

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Mennonitler müzik dinlemiyorlar, dans etmiyorlar, ulaşımı hala 500 sene önce olduğu gibi atlı arabalarla sağlıyorlar.

m5Kadınlar ve erkekler tek tip giyiniyorlar, böylece kibiri ortadan kaldırıp bir şekilde eşitlik sağladıklarına inanıyorlar.

m6Mennonitler, ismini bugünün Hollanda'sında bulunan Frieslandlı bir rahip olan Menno Simons'dan alıyor.

m7Menno Simons (1496-1561) halihazırdaki Hristiyanlık uygulamalarını beğenmediği için; barışsever, şiddet karşıtı bir tarikat kuruyor.

m8Savaş karşıtı, pasifist bu tarikat, Avrupa'da süregelen bitmek bilmeyen savaşlarda yer almamak için devamlı yer değiştiriyorlar.

m9Pasifist inanışlarına tolerans gösteren ülkelere, kralların topraklarına göç ediyorlar.

m12Mennonitler, modern tarım tekniklerinden uzak bir şekilde genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşarak yaşamlarını sürdürüyor.

m10Dünya üzerinde bu topluluğa bağlı yaşayan, yaklaşık 1 buçuk milyon kişi olduğu düşünülüyor.

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Son güncelleme: 12:05 - 01.11.2019
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