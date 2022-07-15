Time, dünyanın en muhteşem 50 yerini seçti

Time dergisi, dünyada 2022’nin "en muhteşem" yerlerini belirledi. Listede Türkiye’den de bir şehir var.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin ünlü dergisi Time, 2022'nin en muhteşem 50 yerini seçti. Dergi, dünyadaki bu 50 yeri “Keşfedilecek olağanüstü yerler” diye tanıttı.

Listede İstanbul da “Klasik bir Yeniden Doğuş” ifadesiyle yer aldı. İstanbul Modern, Galataport ve AKM, İstanbul'daki en dikkat çeken yerler arasında gösterildi.

Listede Avrupa'nın tropik tatil yeri olan Portekiz'e bağlı Madeira Adası, doğasıyla ünlü Galapagos Adaları, Hindistan'ın Kerala ekoturizmle öne çıkan eyaleti Kerala ve Ruanda'nın başkenti Kigali de dikkat çekiyor.

Katar'ın başkenti Doha, Brezilya'daki Sao Paulo, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Kanada'daki Toronto, Yunanistan'daki Selanik, ABD'deki San Francisco ve Miami gibi büyük kentler de listede yer alıyor.