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Toyota, akıllı şehir kuruyor: İşte Woven City
Toyota, akıllı şehir kuruyor: İşte Woven City
Toyota, Las Vegas’taki Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020'de geleceğin şehrinin prototipini inşa etmeyi planladığını duyurdu.
Seyahat 8 Ocak 2020 - 10:11

Japon otomotiv devi, Fuji Dağı'nın eteklerinde, eski otomobil fabrikasının kurulu olduğu 175 dönümlük alanda kurulacak geleceğin şehrinin isminin Woven City olacağını açıkladı. Şehir, sıfır emisyonlu hidrojen yakıt hücrelerinden güç alan tamamen bağlantılı bir ekosisteme sahip olacak.

Foto: DepoPhotos

Bir laboratuvar olacak Woven City, burada kalan sakinlerin yanı sıra otonomi, robot, kişisel mobilite, akıllı evler ve yapay zeka gibi teknolojiler geliştiren ve test eden araştırmacılara hizmet verecek.

Foto: DepoPhotos

Toyota, şehrin tasarımını Bjarke Ingels Group CEO'su Danimarkalı mimar Bjarke Ingels ile yapacak.

Foto: DepoPhotos

Geleceğin şehrinde caddeler üçe ayrılıyor. Caddelerde, daha hızlı araçlar, farklı hızlara sahip araçlar, kişisel mobilite araçları ve sadece park benzeri yayalar için ayrılan yollar bulunacak.

Foto: DepoPhotos

Bu üç cadde tipi, otonom testleri hızlandıracak şekilde tasarlandı.

Foto: DepoPhotos

Tamamen sürdürülebilir olarak planlanan şehirdeki binalarda ise karbon ayak izini en aza indirmek adına çoğunlukla ahşap malzeme kullanılacak.

Foto: DepoPhotos

Geleneksel Japon ahşap doğrama teknikleri, robotik üretim metotlarıyla kombine edilecek. Çatılar ise, hidrojen yakıt hücrelerinin ürettiği güce ek olarak, güneş enerjisinden yararlanmak adına da foto-voltaik panellerle kaplanacak.

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