Toyota, akıllı şehir kuruyor: İşte Woven City

Japon otomotiv devi, Fuji Dağı'nın eteklerinde, eski otomobil fabrikasının kurulu olduğu 175 dönümlük alanda kurulacak geleceğin şehrinin isminin Woven City olacağını açıkladı. Şehir, sıfır emisyonlu hidrojen yakıt hücrelerinden güç alan tamamen bağlantılı bir ekosisteme sahip olacak.

Bir laboratuvar olacak Woven City, burada kalan sakinlerin yanı sıra otonomi, robot, kişisel mobilite, akıllı evler ve yapay zeka gibi teknolojiler geliştiren ve test eden araştırmacılara hizmet verecek.

Toyota, şehrin tasarımını Bjarke Ingels Group CEO'su Danimarkalı mimar Bjarke Ingels ile yapacak.

Geleceğin şehrinde caddeler üçe ayrılıyor. Caddelerde, daha hızlı araçlar, farklı hızlara sahip araçlar, kişisel mobilite araçları ve sadece park benzeri yayalar için ayrılan yollar bulunacak.

Bu üç cadde tipi, otonom testleri hızlandıracak şekilde tasarlandı.

Tamamen sürdürülebilir olarak planlanan şehirdeki binalarda ise karbon ayak izini en aza indirmek adına çoğunlukla ahşap malzeme kullanılacak.

Geleneksel Japon ahşap doğrama teknikleri, robotik üretim metotlarıyla kombine edilecek. Çatılar ise, hidrojen yakıt hücrelerinin ürettiği güce ek olarak, güneş enerjisinden yararlanmak adına da foto-voltaik panellerle kaplanacak.