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Trabzon’da doğayla iç içe yürüyüş parkuru açıldı
Trabzon’da doğayla iç içe yürüyüş parkuru açıldı
Trabzon'un Tonya ilçesinde demir yapı üzerine monte edilerek özel tasarlanan ahşap 1800 metrelik yürüyüş yolu tamamlandı. Yağan karla beyaza bürünen yol, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
Seyahat 22 Ocak 2019 - 12:02

Tonya Belediyesi, doğal güzelliği ile ön plana çıkan ve yerli-yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Canik Şelalesi için harekete geçti, proje geliştirdi.

tra2Proje kapsamında Fol Deresi üzerindeki şelaleye ulaşılan ve bir bölümü patika olan yol üzerinde 1800 metre uzunluğunda yürüyüş parkuru yapıldı.

tra3Doğaya zarar vermeden demir yapı üzerine monte edilen özel tasarımlı ahşap parkur, ziyarete açıldı.

tra4Hafta sonu şehirden uzaklaşıp doğayla buluşmak isteyenlerin yeni adresi olan yürüyüş yolunda ağaçlar demir platformun içinden geçirildi.

tra5Son günlerde yağan karla beyaza bürünen yolda, seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıktı.

tra6Yürüyüş yolunun çok güzel olduğunu belirten Yunus Bayrak, “Tonya’da yapılan bu yürüyüş yolu özellikle kültürel ve turizm açısından çok önem taşıyor. Şelale görsel bir şölen sunuyor. İnsanlar yapılan bu yürüyüş yolu ile yaz kış buraya gelip bu güzellikleri görebiliyor. Doğaya hiçbir zarar vermeden bu yol yapılmış. Bir tek ağaç bile kesilmedi, bir taş yerinden oynatılmadı. Çok güzel bir proje oldu” dedi.

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DHA

Son güncelleme: 17:59 - 22.01.2019
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