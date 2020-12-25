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Trabzon’un doğa harikası Uzungöl kısmen dondu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı sonrası kısmen dondu.

Güncellenme: 14:43, 25/12/2020
Haberler Seyahat
Trabzon’un doğa harikası Uzungöl kısmen dondu

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile ünlü Uzungöl, şiddetli soğuklar ve kar yağışı sonrası kısmen dondu.

(FOTO: İHA)

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile gölde donma gözlenirken, beyaz görüntüsüyle seyrine doyumsuz eşsiz manzaralar oluşturan Uzungöl, havadan görüntülendi.

(FOTO: İHA)

İstanbul’dan corona virüsü nedeniyle memleketi Trabzon’a gelen Suzan Çakıroğlu, “İstanbul’da yıllardır böyle bir kar görmedik. Uzungöl’de de ilk defa böyle bir kar gördüm. Mükemmel bir yer. İstanbul’da dışarıya çıkamıyoruz. Coronadan dolayı korku var. Keşke herkesin imkanı olsa da bu güzellikleri görebilse” dedi.

(FOTO: İHA)

Yasin Holoğlu ise Uzungöl’e her yıl gelmeye çalıştığını dile getirerek, “Burada mükemmel bir ortam var. Eskisi gibi çok yoğun değil. Şu anda buranın en güzel tarafı sakin olması” diye konuştu. (İHA)

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beyaz Corona istanbul kar yağışı TRABZON Türkiye
Yayınlanma Tarihi:14:37,