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Tropik ülkenin kızıl çölü: Tatacoa
Tropik ülkenin kızıl çölü: Tatacoa
Kolombiya'nın orta kısmında kızıl ve gri görüntüsüyle ilgi çeken çorak bölge Tatacoa Çölü, yerleşim birimlerinden uzak olmasından ötürü yıldız fotoğrafçılarının da buluşma noktası...
Seyahat 19 Mayıs 2018 - 11:42

Bol yağış alan Kolombiya'nın nadir çorak bölgelerinden Tatacoa Çölü, kızıl ve gri toprağının ilginç görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

col1-aaÇöl olmamasına rağmen görünümünden ötürü “Tropikal Kuru Orman” olarak adlandırılan Tatacoa, ülkenin orta kısmındaki Huila yönetim bölgesine bağlı Villavieja kenti kırsalında yer alıyor.

col2-aaYüzölçümü 330 kilometrekareyi bulan Tatacoa’ya bu isim, 1538 yılında İspanyol sömürgecilerden Gonzalo Jimenez de Quesada tarafından, bölgede yaşayan bir yılan türünden ötürü verilmiş.

col3-aaBirçok canlıya ev sahipliği yapan ve boyları 6-7 metreyi bulan kaktüslerin bulunduğu Tatacoa Çölü, “Hüzünler Vadisi” adıyla da biliniyor.

col4-aaKızıl renkli kısımları Mars’ı anımsatan ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan bu bölge, yerleşim birimlerinden uzak olması dolayısıyla hava kirliliğinden ya da geceleri herhangi bir şehrin ışığından etkilenmiyor.

col5-aaBu özelliği ile bilhassa yıldız fotoğrafçılarının yoğun ilgi gösterdiği Tatacoa'da otel ve kamp alanlarının yanı sıra bir de gözlemevi bulunuyor.

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