Tulumtaş Mağarası sıcaktan bunalanların akınına uğradı

Yapısı nedeniyle yazın soğuk, kışın sıcak havaya sahip Tulumtaş Mağarası, doğal ortamda serinlemek isteyen ziyaretçilerin tercih ettiği uğrak yerleri arasında bulunuyor.

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İncek, Hacılar ve Tulumtaş köyleri arasındaki Karayatak mevkisinde bulunan Tulumtaş Mağarası, 30 yıl önce çevre yolu inşası için işletilen taş ocağındaki çalışmalar sırasında keşfedildi.

Yatay olarak 265 metre gezilebilir uzunluğa sahip mağara, turizme kazandırılmak için yapılan düzenlemelerin ardından 1 Ağustos’ta ziyarete açıldı.

Yer altı hava akımı nedeniyle yazın soğuk, kışın ise sıcak havaya sahip mağarada, soğuk hava girişten itibaren hissedilirken, derin kısımlara inildikçe hava sıcaklığı 20 derece kadar düşüyor.

Doğal klima özelliği taşıyan mağara, yurt içi ve yurt dışından pek çok ziyaretçinin akınına uğruyor.

“SANKİ KIŞ AYINDAYMIŞIZ GİBİ”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, mağaranın 5 milyon yıl önce oluşumuna başladığını, sarkıt ve dikitlerin genişlemeye devam ettiğini belirtti.

Mağaranın devamlı kendini yenilediğini, bu nedenle de içerisindeki oksijeni ve havasıyla çok farklı olduğunu, hava sıcaklığının dışarıya göre en az 20 derece düştüğünü söyleyen Şimşek, “Mağaranın havası o kadar iyi ki sanki kış ayındaymışız gibi konuşurken ağzımızdan buhar çıkıyor. İnsanlar merkezde yanıyorsa bu mağaraya gelip serinleyebilirler. Gerçek doğal bir klima özelliği taşıyor.” dedi.

1 Ağustos’ta ziyarete açılan mağarayı şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini bildiren Şimşek, “Mağaramızın en çok ziyaret edilme sebeplerinden biri serin olması. Yazın soğuk, kışın sıcak olan mağara kışın da çok fazla ziyaretçi alacak” diye konuştu.

Hollanda’da yaşayan ve Ankara’ya akrabalarını ziyarete gelen İbrahim Şahingöz, mağaranın içerisindeki serinlikten kollarının sızlamaya başladığını söyledi.

Ankara’ya iner inmez sıcak havanın kendilerini karşıladığını, araç klimasının bile sıcak hava karşısında yetersiz kaldığını dile getiren Şahingöz, “Kendimizi buzdolabının içerisinde gibi hissettik. Soğuktan romatizmam arttı. Daha önceden bilseydik Avrupa’dan gelen arkadaşlarımıza tavsiye ederdik” dedi.



Mağaranın içerisinin bu kadar serin olacağını tahmin edemediğini belirten Eray Şahin, “Girer girmez, adımımızı atınca serinlik vurdu yüzümüze ve rahatladık. İçerideki soğukluk rahatsız etmiyor aksine insanı kendine getiriyor. Sıcaklıklardan kurtulup serinlemek için güzel bir yer” ifadelerini kullandı.

“BURADA ÜŞÜYORUZ”

Kardeşi ve akrabalarıyla mağarayı ziyaret eden Hakkı Bal, “Evlerde durulmuyor, dışarıda gezilmiyor. Hava dışarıda 40 derece ama bize 50 derece gibi geliyor, hissettiğimiz çok daha fazla. Burası hem görsellik hem de serinlemek için çok hoşumuza gitti” dedi.

Yozgat’tan Ankara’ya mağarayı ziyaret etmek için gelen Erkan Altun, mağaranın dışı ve içi arasındaki sıcaklığın çok fazla olduğuna işaret ederek, “Burada üşüyoruz, konuşurken ağzımızdan buhar çıkıyor.” dedi. (AA)