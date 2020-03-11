Tuna Nehri’nin muhteşem gerdanlığı: Zincir Köprü

Avrupa'nın en büyük ikinci nehri olan Tuna Nehri, Budapeşte'yi ortadan ikiye bölüyor ve kentin iki yakasını birbirine bağlayan çok sayıda köprüye sahip.

Birbirinden estetik tasarımda inşa edilen bu köprüler arasında dikkat çekenlerin başında ‘Zincir Köprü’ (Széchenyi Chain Bridge) geliyor.

Tuna Nehri’nin üstündeki en eski asma köprülerden biri olan Széchenyi Zincir Köprü, başkent Budapeşte’nin batı ve doğu tarafları olan Buda ve Peşte’yi birbirine bağlıyor.

İnşaatı 1839’da başlayan köprü on yıl sonra Kasım 1849’da resmi olarak açıldı.

Köprü, inşaatı sırasında modern dünyanın mühendislik harikalarından biri olarak kabul edilmişti.

ABD’nin New York kentindeki Brooklyn Köprüsü gibi, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamında çok büyük bir öneme sahip olan Zincir Köprü, 202 metre uzunluğu, 14,8 metre genişliğiyle yapıldığı dönemin en büyük köprülerinden bir olmuştu.

Köprünün en dikkat çekici noktaları; 1852 yılında eklenen, her iki girişinde ikişer adet bulunan aslan heykelleri.

Heykeltraş János Marschalkó tarafından yapılan heykeller köprüye 1852 yılında eklenmiş.

Hem araç hem de yaya trafiğine göre tasarlanan yapıya adını veren ve demirden yapılan zincirler 48 metre yüksekliğe kadar çıkıyor.

Köprü, II. Dünya Savaşı’nda uğradıkları yenilgi sonrası Naziler tarafından 1945 yılında havaya uçurulmuş, sadece kuleleri kalmıştı.

Savaş sonrası yeniden inşasına başlanan ve 1949 yılında açılan köprünün dökme demirden yapılan süslemelerinde de eskiye sadık kalınmış.