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Tuna Nehri’nin muhteşem gerdanlığı: Zincir Köprü
Tuna Nehri’nin muhteşem gerdanlığı: Zincir Köprü
Avrupa'nın en büyük ikinci nehri olan Tuna Nehri, Budapeşte'yi ortadan ikiye bölüyor ve kentin iki yakasını birbirine bağlayan çok sayıda köprüye sahip.
Seyahat 11 Mart 2020 - 11:18

Birbirinden estetik tasarımda inşa edilen bu köprüler arasında dikkat çekenlerin başında ‘Zincir Köprü’ (Széchenyi Chain Bridge) geliyor.

Foto: Shutterstock

Tuna Nehri’nin üstündeki en eski asma köprülerden biri olan Széchenyi Zincir Köprü, başkent Budapeşte’nin batı ve doğu tarafları olan Buda ve Peşte’yi birbirine bağlıyor.

Foto: DepoPhotos

İnşaatı 1839’da başlayan köprü on yıl sonra Kasım 1849’da resmi olarak açıldı.

Foto: DepoPhotos

Köprü, inşaatı sırasında modern dünyanın mühendislik harikalarından biri olarak kabul edilmişti.

Foto: Shutterstock

ABD’nin New York kentindeki Brooklyn Köprüsü gibi, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamında çok büyük bir öneme sahip olan Zincir Köprü, 202 metre uzunluğu, 14,8 metre genişliğiyle yapıldığı dönemin en büyük köprülerinden bir olmuştu.

Foto: Shutterstock

Köprünün en dikkat çekici noktaları; 1852 yılında eklenen, her iki girişinde ikişer adet bulunan aslan heykelleri.

Foto: DepoPhotos

Heykeltraş János Marschalkó tarafından yapılan heykeller köprüye 1852 yılında eklenmiş.

Foto: DepoPhotos

Hem araç hem de yaya trafiğine göre tasarlanan yapıya adını veren ve demirden yapılan zincirler 48 metre yüksekliğe kadar çıkıyor.

Foto: DepoPhotos

Köprü, II. Dünya Savaşı’nda uğradıkları yenilgi sonrası Naziler tarafından 1945 yılında havaya uçurulmuş, sadece kuleleri kalmıştı.

Foto: DepoPhotos

Savaş sonrası yeniden inşasına başlanan ve 1949 yılında açılan köprünün dökme demirden yapılan süslemelerinde de eskiye sadık kalınmış.

Foto: DepoPhotos

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