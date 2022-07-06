Tunceli’de gizli suda serinliyorlar: Kirlenmesin diye konum vermiyoruz

Kent merkezine 20 kilometre mesafedeki ve Tunceli'de az sayıda kişinin yerini bildiği kanyona 'Gizli Kanyon' adını veren doğaseverler, bu gizli suda serinliyor.

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Tuncelili bir grup doğasever, geçen yıl yaptıkları yürüyüşte serinlemek için dere kenarına indiklerinde bir kanyon keşfetti.

10 metre yüksekliğinde ve 100 metre uzunluğundaki kanyonda yer yer 3 metre derinliğe ulaşan suda serinleyen doğaseverler, kanyonun konumunu da tahribata uğramasın diye paylaşmıyor.

Kent merkezine 20 kilometre mesafedeki ve Tunceli’de az sayıda kişinin yerini bildiği kanyona ‘Gizli Kanyon' adını veren doğaseverler, fırsat buldukça engebeli yolları aşarak 2 saatlik yürüyüşün ardından burada serinliyor.

Kent merkezine 20 kilometre mesafedeki ve Tunceli’de az sayıda kişinin yerini bildiği kanyona ‘Gizli Kanyon’ adını veren doğaseverler, fırsat buldukça engebeli yolları aşarak, dik yamaçlardan inerek 2 saatlik yürüyüşün ardından burada serinliyor.

“KONUM VERMİYORUZ”

Ali Hıdır Çelik, keşfettikleri kanyonun kirlenmesinden korktukları için konumunu kimseyle paylaşmadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“2 saatlik bir yürüyüş yaparken keşfettik burayı. Terlediğimizden dolayı dere kenarına indik. Derede mağara gibi bir yer görünce meraktan yaklaştık. Yaklaşınca da kanyon olduğunu fark ettik. Gayet güzel, kanyonun içi kısa olmasına rağmen çok güzel. Burayı ‘Gizli Kanyon’ olarak adlandırdık. Çünkü insanlar doğanın güzelliğini ne kadar gördüyse o kadar da kirletti. Biz 3 bin rakımlı Munzur Dağları’nın zirvesine de çıkıyoruz. İnsanlar oraya kadar bile çöp götürüyor. Kanyonu aslında buralarda yaşayan insanların bazıları biliyordu. Biz de buranın konumunu, yol tarifini bundan dolayı vermiyoruz. Onun için adı Gizli kanyon. Suyu pırıl pırıl, taşlardan doğal iskeleler var ve buralardan suya atlıyoruz.” (DHA)