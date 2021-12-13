Turistik Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor

Seyahatseverlerin merakla beklediği Turistik Doğu Ekspresi, salgın nedeniyle ara verilen seferlerine Çarşamba günü yeniden başlayacak.

Sozcu.com.tr

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Sırasıyla Ankara, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum'dan geçerek Kars'a ulaşan Turistik Doğu Ekspresi, salgın nedeniyle ara verilen seferlerine Çarşamba günü yeniden başlayacak.

Turistik Doğu Ekspresi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. tarafından turizme katkı amacıyla hayata geçirildi. Trenin ilk seferi ise 29 Mayıs 2019’da yapıldı.

Corona virüsü algın nedeniyle 2020 yılı mart ayı ortasından itibaren ara verilen söz konusu seferlere yeniden başlanacak. Tren, Ankara’dan 15 Aralık Çarşamba günü saat 15.55’te hareket edecek. Yolcuları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu uğurlayacak.

Ankara’dan hareket edecek tren, sırasıyla Ankara, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum’dan geçerek Kars’a ulaşacak. Bin 300 kilometrelik parkuru 31,5 saatte tamamlayan trenler, Ankara’dan çarşamba ve cuma günleri, Kars’tan cuma ve pazar günleri hareket edecek. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek.

Seyahat yazarları Ankara-Kars Doğu Ekspres güzergahını dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri olarak seçmişti.

TEK KİŞİLİK BİLET 650 TL

Öte yandan Turistik Doğu Ekspresi’nde tek kişilik seyahat etmenin bedeli ise bin 300 TL. İki kişi seyahat etmek istenirse de kişi başı fiyat 650 TL’ye iniyor.