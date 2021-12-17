Turistik Doğu Ekspresi’ni Kafkas gösterisiyle karşıladılar

Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 31 saatlik yolculuğun ardından son durak Kars'a ulaştı. Yolcular, Kafkas halk oyunları gösterisiyle karşılandı.

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Pandemi nedeniyle ara verilen seferlerine yeniden başlanarak dün Ankara Garı’ndan yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi treni Kars’a ulaştı.

Yolcular, Kars Tren Garı’nda coşkulu kalabalık tarafından Kafkas halk oyunları gösterisiyle karşılandı.

Kafkas ekibinin ‘Hoş Gelişler Ola’ türküsüyle karşılanan yolculara çiçek verildi.

“ÇOK KEYİFLİ BİR YOLCULUK OLDU”

Kars’a ilk kez gittiğini ifade eden bir vatandaş, “Uzun bir yolculuk oldu. Duraklamalarımız oldu, oraları da gezdik. Keyifliydi, güzeldi, ev ortamı gibiydi. Daha çok kaynaştık arkadaşlarımızla her durduğumuz yerde çok güzel karşılandık. Şimdi de Kars’ı gezeceğiz” dedi.

Uzun bir aradan sonra Turistik Doğu Ekspresi’nin Kars’a gittiğini belirten Kars Turizmciler Birliği Başkanı Halit Özer, “24 aydır pandemi nedeniyle turistik Doğu Ekspresi seferlerine yeniden başladı. Umut ediyoruz ki bu heyecanımız tüm yıl boyu devam edecektir” diye konuştu.

Kars Garı’nda bir süre eğlenen yolcular daha sonra kendilerini bekleyen otobüslere binerek il merkezinde konaklayacakları otellere gitti. Yolcular yarın şehrin önemli tarihi ve kültürel yerlerini gezecek. (İHA)